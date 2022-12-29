Які професії потрібні в iGaming та які вимоги до кандидата — Finance.ua

Які професії потрібні в iGaming та які вимоги до кандидата Сьогодні 19:52 — Особисті фінанси

Оскільки цього року ринок праці остаточно став гнучким до нових правил гри, робота у сфері гемблінгу набуває все більшої популярності. До роботи у віртуальних гральних залах залучають велику кількість спеціалістів. А найбільш важливий момент у тому, що індустрія онлайн-ігор може похвалитися не тільки своєю популярністю, але й високими заробітними платами для робітників.

Про це пише TV-4.

«Наприклад, якщо ви розробник, тестувальник або спеціаліст техдопомоги та володієте більше ніж 2 іноземними мовами та рідкісними мовами програмування, то потенційна заробітна плата буде у діапазоні від $800 до $7000», — сказано в повідомленні.

Яких спеціалістів шукають?

До професій індустрії азартних ігор, що користуються великим попитом, відносяться:

розробка — під час розробки онлайн-продукції потрібні розроблювачі ПО з рівнем знань не менше middle. Також важливим є досвід роботи;

графічний дизайн — через високу конкуренцію з’явилася потреба і у графічних дизайнерах. До цієї низки спеціалістів входять художники-аніматори та гейм-дизайнери;

маркетинг — відділ маркетингу в казино має не менше значення, адже сам він відповідає за успішне просування нового продукту. Клубам потрібні хороші кандидати з релевантним досвідом роботи;

тестування — оскільки неможливо провести запуск продукту без його повного тестування, то з’являється ще одне робоче місце. Вони виявляють усі слабкі місця готових ігор. Саме вони допомагають вдосконалювати ігри для геймерів;

техпідтримка — фінальним етапом є запуск продукту. Через те, що у гравців виникають питання та просто незрозумілі моменти, їм потрібні спеціалісти техпідтримки, щоб вони пояснили усі необхідні деталі;

аналітика — бізнес-аналітики користуються попитом у сфері онлайн-гемблінгу. Також важливою професією є Risk та Data Analyst.

Це далеко не весь список професій, які можуть бути потрібними в цій сфері.

Ринок праці та критерії підбору

Основною вимогою для працівників є комунікабельність та клієнтоорієнтованість. Такі вимоги ставлять через роботу з великою кількістю клієнтів протягом дня.

Також, частіше за все, кандидати повинні мати не менше року досвіду роботи у сфері обслуговування.

Також майбутньому працівнику повинно бути не менше 21 року. Авжеж у такому віці може не бути описаного вище року роботи, тому тут головним критерієм є бажання навчатися. Не менш важливою навичкою є вміння рахувати в умі. Такий рахунок повинен бути чітким та швидким.

Відбір кандидатів проходить у кілька етапів. Перший етап — швидка співбесіда. Потім можуть запропонувати випробувальний термін, а також навчання. Це етап затягується на 1-2 тижні, іноді на цілий місяць. Все залежить від обраної посади, але в більшості випадків вже за тиждень-два компанія та працівник будуть чітко розуміти, наскільки вони підходять одне одному.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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