Які продукти подешевшали в Україні за 2022 рік: ціни — Finance.ua
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Які продукти подешевшали в Україні за 2022 рік: ціни

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Які продукти подешевшали в Україні за 2022 рік: ціни
Які продукти подешевшали в Україні за 2022 рік: ціни
За 2022 рік більшість продуктів харчування в магазинах подорожчали, але деякі позиції втратили в ціні — здебільшого овочі, горіхи та фрукти. Серед овочів борщового набору подешевшали капуста та буряк.
Про це повідомили фахівці сервісу доставки Zakaz.ua, які проаналізували ціни в найбільших мережах супермаркетів в Україні.

Які овочі та зелень подешевшали

Буряк в середньому за рік подешевшав на 27%. Наразі його ціна становить 10-12 грн/кг в залежності від магазину ритейлера, тоді як минулого року цінники були від 13 до 20 грн за кілограм.
Білокачанна капуста впала в ціні на 6% та коштує в середньому близько 12-13 грн\кг. Молода капуста подешевшала на 40% — до 29,9 грн, тоді як минулого року цінники були близько 50 грн/кг.
  • Найбільше падіння ціни продемонструвала цибуля «Шалот» (відома як «кущівка») — подешевшала на 43%, до 102,9 грн за кілограм.
  • Зелений перець у фасованому вигляді станом на кінець січня 2023 року в українських супермаркетах коштує близько 76 грн за 200 грамів продукту, тоді як у січні 2022 року — 80 грн.
  • Український часник зараз коштує близько 105 грн за кіло, що дешевше на 25%.
  • У порівнянні з січнем минулого року подешевшали салати «Лоло Бьондо» (на 22%), «Лоло Россо» (на 25%), «Радічіо» (на 12%) та «Фрізе» (на 7%).
  • Ціна селери в середньому знизилася до 89,9 грн/кг, що на 10% дешевше тогорічної ціни. Корінь селери втратив в ціні 6%.
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Які фрукти та горіхи подешевшали

  • кокос (1 шт.) — 30,8 грн (-23%);
  • слива (1 кг) — 69,9 грн (-30%);
  • ківі Голд (1 шт) — 51,4 грн (-15%);
  • яблуко Гала (1 кг) — 12,99 (-7%);
  • горіх Макадамія (1 кг) — 869 грн (-49%);
  • горіхи кеш’ю (250 г) — 88,13 грн (-37%).

Що з цінами на крупи

У січні 2023 року також почали дешевшати крупи: гречка, пшоно. Наразі середній цінник на гречку становить 68,7 грн за кілограм, у грудні — 73,85 грн. Кілограм пшона зараз коштує в середньому 27,85 гривні, що значно дешевше ніж у грудні, коли цінник становив 30,40 грн за кілограм.
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