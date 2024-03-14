Які продукти можуть подорожчати через блокаду на польському кордоні — Finance.ua

Які продукти можуть подорожчати через блокаду на польському кордоні Сьогодні 07:07 — Аграрний ринок

Які продукти можуть подорожчати через блокаду на польському кордоні

Через заблокування кордону з Польщею Україна втратила приблизно 8 мільярдів гривень у митних платежах, а бізнес зазнав фінансових втрат понад 1,5 мільярда євро. Ця блокада також має наслідки для споживчих цін на продукти.

Про це розповів перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран.

Однак, експерт підкреслив, незважаючи на воєнні обставини, економічна ситуація в Україні не є настільки критичною. Навіть під час Другої світової війни в багатьох країнах встановлювались карткові обмеження на продукти, чого в Україні не відбувається — всі необхідні товари доступні в достатній кількості.

Після спілкування з підприємцями, експерти дішли висновку, що немає причин для песимістичних прогнозів на найближчі 2−3 місяці.

Однак, заблокування кордону може призвести до незначного підвищення цін на свіжі тепличні овочі, які ввозяться з Європи через Румунію. А якщо везуть іншою дорогою, то це буде трошки дорожче.

Також це можуть бути підвищення ціни на елітні вина, коньяки, сири, бакалію, рибу і морепродукти — все, що не виробляється в Україні. Воно може подорожачати на 5−8%.

Проте продукти, які вирощуються в Україні, наприклад, овочі для борщу, не зазнають зростання цін. Тому зростання цін на імпортні товари не відчутно для населення.

Довідка Finance.ua:

13 березня перед пунктом пропуску «Корчова — Краківець» розпочалися акції протесту і блокування руху вантажного транспорту. Польські фермери та перевізники заблокують напрямки руху на виїзд з Польщі та на вʼїзд в Україну, на відстані до 1 км до ПП.

Аграрії за⁠блокують також автомагістралі А4 на відстані до 500 м до пункту пропуску, проте блокування в зазначеному місці ще не здійснювалось.



Як підрахували 36 компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації, загальна сума збитків з початку страйків на українсько-польському кордоні склала щонайменше €24,8 млн. У перерахунку на одну компанію це в середньому майже €700 000.

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PolitekA За матеріалами:

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