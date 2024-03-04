Бізнес-організації назвали можливі наслідки блокування українсько-польського кордону — Finance.ua

Бізнес-організації назвали можливі наслідки блокування українсько-польського кордону Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

Польсько-українська господарча палата, Конфедерація «Левіатан» та Спілка українських підприємців виступили зі спільним зверненням до урядів Польщі й України зробити все можливе, щоб «зупинити подальше руйнування спільних політичних, економічних та соціальних відносин».

Вони зазначили , що головними наслідками блокади кордону є прямі втрати торгівлі, втрата довіри до бізнесу і поступове погіршення бізнес-клімату.

Організації зазначили у зверненні, що вони очікують на реальні результати від урядів обох країн по розблокуванню кордону.

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«Це повинно супроводжуватися розробкою, у співпраці з Євросоюзом, дієвої програми для усунення ключових економічних причин, що призводять до таких жахливих подій. Попри різницю у поглядах та викликах у нашій співпраці, чинні проблеми будь-якої економічної та соціальної групи не можуть бути вирішені шляхом блокування кордонів та ключових транспортних маршрутів», — йдеться в заяві.

Організації роботодавців стверджують, що у стратегічних інтересах безпеки обох країн і всього європейського співтовариства є «припинення подальшого руйнування взаємних політичних, економічних і соціальних відносин, які набули історично високого рівня після повномасштабного вторгнення росії в Україну два роки тому».

Як наголошується, країна-агресор росія — єдина сторона, яка виграє від такого розвитку подій.

Бізнес-організації зазначили, що економічними наслідками прикордонної кризи стали:

прямі втрати у торгівлі, яка дуже швидко зростала впродовж останніх двох років з вигодою для всіх партнерів та позитивним балансом для польської сторони;

втрата довіри, що швидко знижується у взаємних економічних відносинах і вже приводить до відмови від участі у нових, або відкритого порушення діючих довгострокових контрактів;

поступово порушується бізнес-клімат, що породжує питання щодо майбутнього взаємовигідного партнерства у відбудові України, включаючи можливі польські інвестиції;

«підриваються зусилля України на шляху до успішних переговорів щодо її вступу до ЄС».

«Дозволяючи поточним подіям на польсько-українському кордоні вийти з-під контролю, ми ризикуємо загострити проблеми та поширити їх на інші сфери, що супроводжуватиметься поступовою втратою довіри у взаємних відносинах, набутої за останні два роки, та серйозною загрозою для шансів на процвітання майбутніх відносин між нашими країнами», — йдеться в заяві.

Як підкреслюється, майбутні покоління польських та українських підприємців та суспільства обох країн не пробачать цю кардинальну помилку.

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З 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу.

За цей час сталося п’ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дороги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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