Бізнес-організації назвали можливі наслідки блокування українсько-польського кордону — Finance.ua
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Бізнес-організації назвали можливі наслідки блокування українсько-польського кордону

Казна та Політика
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Польсько-українська господарча палата, Конфедерація «Левіатан» та Спілка українських підприємців виступили зі спільним зверненням до урядів Польщі й України зробити все можливе, щоб «зупинити подальше руйнування спільних політичних, економічних та соціальних відносин».
Вони зазначили, що головними наслідками блокади кордону є прямі втрати торгівлі, втрата довіри до бізнесу і поступове погіршення бізнес-клімату.
Організації зазначили у зверненні, що вони очікують на реальні результати від урядів обох країн по розблокуванню кордону.
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«Це повинно супроводжуватися розробкою, у співпраці з Євросоюзом, дієвої програми для усунення ключових економічних причин, що призводять до таких жахливих подій. Попри різницю у поглядах та викликах у нашій співпраці, чинні проблеми будь-якої економічної та соціальної групи не можуть бути вирішені шляхом блокування кордонів та ключових транспортних маршрутів», — йдеться в заяві.
Організації роботодавців стверджують, що у стратегічних інтересах безпеки обох країн і всього європейського співтовариства є «припинення подальшого руйнування взаємних політичних, економічних і соціальних відносин, які набули історично високого рівня після повномасштабного вторгнення росії в Україну два роки тому».
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Як наголошується, країна-агресор росія — єдина сторона, яка виграє від такого розвитку подій.
Бізнес-організації зазначили, що економічними наслідками прикордонної кризи стали:
  • прямі втрати у торгівлі, яка дуже швидко зростала впродовж останніх двох років з вигодою для всіх партнерів та позитивним балансом для польської сторони;
  • втрата довіри, що швидко знижується у взаємних економічних відносинах і вже приводить до відмови від участі у нових, або відкритого порушення діючих довгострокових контрактів;
  • поступово порушується бізнес-клімат, що породжує питання щодо майбутнього взаємовигідного партнерства у відбудові України, включаючи можливі польські інвестиції;
  • «підриваються зусилля України на шляху до успішних переговорів щодо її вступу до ЄС».
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«Дозволяючи поточним подіям на польсько-українському кордоні вийти з-під контролю, ми ризикуємо загострити проблеми та поширити їх на інші сфери, що супроводжуватиметься поступовою втратою довіри у взаємних відносинах, набутої за останні два роки, та серйозною загрозою для шансів на процвітання майбутніх відносин між нашими країнами», — йдеться в заяві.
Як підкреслюється, майбутні покоління польських та українських підприємців та суспільства обох країн не пробачать цю кардинальну помилку.
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З 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу.
За цей час сталося п’ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дороги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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