Які права мають вкладники українських банків

Банківський вклад — це власніть клієнта, а держава гарантує його захист у межах чинного законодавства. В Україні діє державна система гарантування вкладів, яка захищає кошти вкладників у разі виникнення проблем із банком.

Фахівці «Фінкульту» розповідають , які права має кожен вкладник.

Повернення коштів

У разі визнання банку неплатоспроможним відшкодування вкладів здійснює Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Компенсація проводиться у межах установлених законом гарантій.

Повне відшкодування коштів під час війни

ФГВФО компенсує 100% суми вкладу (включно із нарахованими відсотками) на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування.

Отримання гарантованої суми після війни

Після завершення воєнного стану та протягом трьох місяців з його припинення або скасування, максимальна сума компенсації становитиме 600 тис. гривень в одному банку, незалежно від кількості відкритих рахунків.

Право знати

Кожен клієнт банку має право отримати від банку повну інформацію про його участь у системі гарантування вкладів та умови захисту коштів.

На що звертати увагу:

чи банк є учасником Фонду гарантування вкладів;

зберігайте договір вкладу та виписки з рахунку;

не зосереджуйте всі заощадження в одному банку;

стежте за офіційними повідомленнями Фонду гарантування у разі новин про банк.

