Які повнопривідні кросовери за $10 000 можна купити в Україні — Finance.ua

Які повнопривідні кросовери за $10 000 можна купити в Україні Вчора 19:00 — Фондовий ринок

Які повнопривідні кросовери за $10 000 можна купити в Україні

В Україні вже кілька днів лютує негода. Дороги і двори засипає снігом, автомобілі потрапляють у замети, і далеко не всі можуть вибратися з них. Саме час задуматися про купівлю автомобіля підвищеної прохідності.

Журналісти AUTO.RIA.com склали рейтинг повнопривідних кросоверів з пробігом, ціною близько $10 тисяч, вибір яких найширший:

Hyundai Santa Fe Hyundai Tucson Mitsubishi Outlander Volkswagen Touareg Mazda CX-7 Subaru Forester Nissan X-Trail BMW X5 Toyota RAV4 Honda CR-V BMW X3 KIA Sorento Suzuki Grand Vitara Chevrolet Captiva Subaru Outback

Нагадаємо, повний привід — колісна формула, що забезпечує крутний момент на усі колеса одночасно. Найтиповішою, але не єдиною, колісною формулою для повного приводу є формула 4×4 («чотири на чотири») або 4WD (П4К), належить до двовісної трансмісії автомобіля, здатної забезпечувати крутний момент на всі колеса одночасно.

Він може бути штатним або на вимогу, і зазвичай з'єднується через роздавальну КПП, що забезпечує додатковий вихідний карданний вал і, у багатьох випадках, додаткові діапазони передач.

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