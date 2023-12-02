Які повнопривідні кросовери за $10 000 можна купити в Україні — Finance.ua
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Які повнопривідні кросовери за $10 000 можна купити в Україні

Фондовий ринок
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Які повнопривідні кросовери за $10 000 можна купити в Україні
Які повнопривідні кросовери за $10 000 можна купити в Україні
В Україні вже кілька днів лютує негода. Дороги і двори засипає снігом, автомобілі потрапляють у замети, і далеко не всі можуть вибратися з них. Саме час задуматися про купівлю автомобіля підвищеної прохідності.
Журналісти AUTO.RIA.com склали рейтинг повнопривідних кросоверів з пробігом, ціною близько $10 тисяч, вибір яких найширший:
  1. Hyundai Santa Fe
  2. Hyundai Tucson
  3. Mitsubishi Outlander
  4. Volkswagen Touareg
  5. Mazda CX-7
  6. Subaru Forester
  7. Nissan X-Trail
  8. BMW X5
  9. Toyota RAV4
  10. Honda CR-V
  11. BMW X3
  12. KIA Sorento
  13. Suzuki Grand Vitara
  14. Chevrolet Captiva
  15. Subaru Outback
Нагадаємо, повний привід — колісна формула, що забезпечує крутний момент на усі колеса одночасно. Найтиповішою, але не єдиною, колісною формулою для повного приводу є формула 4×4 («чотири на чотири») або 4WD (П4К), належить до двовісної трансмісії автомобіля, здатної забезпечувати крутний момент на всі колеса одночасно.
Він може бути штатним або на вимогу, і зазвичай з'єднується через роздавальну КПП, що забезпечує додатковий вихідний карданний вал і, у багатьох випадках, додаткові діапазони передач.
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За матеріалами:
auto.ria.com
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