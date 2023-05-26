Які пікапи з пробігом найпопулярніші в Україні (ціни, фото) — Finance.ua
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Які пікапи з пробігом найпопулярніші в Україні (ціни, фото)

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Які пікапи з пробігом найпопулярніші в Україні (ціни, фото)
Які пікапи з пробігом найпопулярніші в Україні (ціни, фото)
Навіщо може бути потрібен пікап в наших краях для приватного, не армійського застосування? Наявність відкритого кузова дозволяє перевозити певні вантажі, які не помістити у звичайного легковика, наприклад, колесо для великої сільгосптехніки, кілька бочок з пальним, генератор для зварювання, які можуть знадобитися на полі фермерам, або на якомусь виробництві чи будівельному майданчику. Або ж інші подібні вантажі, які ще й треба доставити бездоріжжям.
Опрацювавши відкриті дані ГСЦ МВС про реєстраційні дії з транспортними засобами, аналітики auto.ria визначили, яких пікапів з пробігом було куплено в Україні найбільше (за сумою угод купівлі-продажу всередині країни та перших реєстрацій) впродовж перших чотирьох місяців 2023 року. Для більшої інформативності експерти також визначили середню ціну на українському ринку для кожної моделі.

1. Mitsubishi L 200

Які пікапи з пробігом найпопулярніші в Україні (ціни, фото)
  • Куплено — 321 шт.
  • Середня ціна — $13 000

2. Toyota Hilux

Які пікапи з пробігом найпопулярніші в Україні (ціни, фото)
  • Куплено — 154 шт.
  • Середня ціна — $29 000

3. Nissan Navara

Які пікапи з пробігом найпопулярніші в Україні (ціни, фото)
  • Куплено — 122 шт.
  • Середня ціна — $10 500

4. Ford F-150

Які пікапи з пробігом найпопулярніші в Україні (ціни, фото)
  • Куплено — 113 шт.
  • Середня ціна — $33 200

5. Volkswagen Amarok

Які пікапи з пробігом найпопулярніші в Україні (ціни, фото)
  • Куплено — 108 шт.
  • Середня ціна — $20 300

6. Dodge Ram 1500

Які пікапи з пробігом найпопулярніші в Україні (ціни, фото)
  • Куплено — 86 шт.
  • Середня ціна — $32 500

7. Toyota Tundra

Які пікапи з пробігом найпопулярніші в Україні (ціни, фото)
  • Куплено — 60 шт.
  • Середня ціна — $34 300

8. Ford Ranger

Які пікапи з пробігом найпопулярніші в Україні (ціни, фото)
  • Куплено — 54 шт.
  • Середня ціна — $20 500

9. Toyota Tacoma

Які пікапи з пробігом найпопулярніші в Україні (ціни, фото)
  • Куплено — 18 шт.
  • Середня ціна — $29 000

10. SsangYong Actyon Sports

Які пікапи з пробігом найпопулярніші в Україні (ціни, фото)
  • Куплено — 10 шт.
  • Середня ціна — $12 000
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За матеріалами:
Finance.ua
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