Які пікапи з пробігом найпопулярніші в Україні (ціни, фото) — Finance.ua

Які пікапи з пробігом найпопулярніші в Україні (ціни, фото)
Навіщо може бути потрібен пікап в наших краях для приватного, не армійського застосування? Наявність відкритого кузова дозволяє перевозити певні вантажі, які не помістити у звичайного легковика, наприклад, колесо для великої сільгосптехніки, кілька бочок з пальним, генератор для зварювання, які можуть знадобитися на полі фермерам, або на якомусь виробництві чи будівельному майданчику. Або ж інші подібні вантажі, які ще й треба доставити бездоріжжям.
Опрацювавши відкриті дані ГСЦ МВС про реєстраційні дії з транспортними засобами, аналітики auto.ria визначили, яких пікапів з пробігом було куплено в Україні найбільше (за сумою угод купівлі-продажу всередині країни та перших реєстрацій) впродовж перших чотирьох місяців 2023 року. Для більшої інформативності експерти також визначили середню ціну на українському ринку для кожної моделі.
1. Mitsubishi L 200
- Куплено — 321 шт.
- Середня ціна — $13 000
2. Toyota Hilux
- Куплено — 154 шт.
- Середня ціна — $29 000
3. Nissan Navara
- Куплено — 122 шт.
- Середня ціна — $10 500
4. Ford F-150
- Куплено — 113 шт.
- Середня ціна — $33 200
5. Volkswagen Amarok
- Куплено — 108 шт.
- Середня ціна — $20 300
6. Dodge Ram 1500
- Куплено — 86 шт.
- Середня ціна — $32 500
7. Toyota Tundra
- Куплено — 60 шт.
- Середня ціна — $34 300
8. Ford Ranger
- Куплено — 54 шт.
- Середня ціна — $20 500
9. Toyota Tacoma
- Куплено — 18 шт.
- Середня ціна — $29 000
10. SsangYong Actyon Sports
- Куплено — 10 шт.
- Середня ціна — $12 000
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