Які підприємці можуть скористатися спрощеним режимом регулювання трудових відносин — Finance.ua

Які підприємці можуть скористатися спрощеним режимом регулювання трудових відносин Сьогодні 09:15 — Особисті фінанси

Які підприємці можуть скористатися спрощеним режимом регулювання трудових відносин

Влітку минулого року підприємці отримали можливість працювати в спрощеному режимі регулювання трудових відносин, що запроваджений для малого і середнього підприємництва.

Про це нагадує Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці.

Спрощений режим може застосовуватися у відносинах між працівниками та роботодавцями виключно на добровільних засадах.

Що передбачає спрощений режим регулювання трудових відносин

Такий режим передбачає можливість встановлення індивідуальних умов праці працівника безпосередньо у трудовому договорі.

В умовах спрощеного режиму та за умови, що це не суперечить іншим положенням цього Кодексу, законів про працю України сторони трудового договору можуть на власний розсуд за взаємною згодою врегулювати свої відносини в частині виникнення і припинення трудових відносин, системи оплати праці, норм праці, розміру заробітної плати з урахуванням встановленої законом мінімальної заробітної плати, надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, норм робочого часу та відпочинку з додержанням нормальної тривалості робочого часу на тиждень, тривалості щотижневого безперервного відпочинку та інших прав і гарантій.

Хто може скористатися спрощеним режимом

Спрощений режим регулювання трудових відносин застосовується до трудових відносин, що виникають:

між працівником та роботодавцем, який є суб'єктом малого або середнього підприємництва відповідно до закону з середньою кількістю працівників за звітний період (календарний рік) не більше 250 осіб;

між роботодавцем та працівником, розмір заробітної плати якого за місяць становить понад вісім розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

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