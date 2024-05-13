Які перспективи у РЕБ та РЕР в Україні — Finance.ua

Які перспективи у РЕБ та РЕР в Україні
Враховуючи інтенсивність війни в Україні та часте застосування ворогом БПЛА, використання засобів РЕБ та РЕР стало дуже важливим завданням як для військових, так і для місцевих громад, які прагнуть захистити об'єкти критичної інфраструктури. Найперше це стосується засобів тактичного рівня.
Щодо оперативно-тактичних систем, то тут ситуація полягає в тому, що більшість засобів, які є на озброєнні ЗСУ, були вироблені в СРСР.
Наразі в Україні розвивається виробництво тактичних систем РЕБ та РЕР і саме цей напрямок має активно прогресувати в майбутньому. Окрім того, що він дійсно допомагає в сучасній війни, він ще є не таким затратним, як оперативно-тактичні системи.
Щодо майбутнього розвитку систем РЕБ, то Україна має потенціал. Однак, все ще маємо брак фахівців. Також потрібні кошти, щоб розвивати виробничі потужності.
Головне завдання полягає в тому, щоб розробити на державному рівні ефективну стратегію, яка дозволить йти вперед. Без сильних науково-дослідних установ, підготовки фахівців і власного виробництва сучасних радіоелектронних компонентів розвиток засобів РЕБ в Україні неможливий.
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