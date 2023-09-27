Які найуспішніші бренди якісно підробляють китайці — Finance.ua

Які найуспішніші бренди якісно підробляють китайці Сьогодні 20:00

Які найуспішніші бренди якісно підробляють китайці

Багато українців можуть пригадати, як бачили на ринку копію популярного бренду кросівок, але з чудернацькими назвами на кшталт «Abibas». Це не дивно, адже одними із найпопулярніших підробок китайців вже багато років є виготовлення копій спортивного взуття таких фірм, як:

Nike;

Adidas;

Reebok;

Puma.

Також зі взуття багато підробок UGG Australia, Timberland і Converse.

Щодо речей, то китайці часто вдаються до підробок популярних західних брендів, таких як:

Lacoste (особливий акцент роблять на копіюванні футболок-поло і сумок);

Tommy Hilfiger;

Diesel;

Armani Jeans;

Calvin Klein Jeans;

Polo by Ralph Lauren;

Guess.

Також серед лідерів за підробками багато років є дизайнерські сумки — Lady Dior, Chanel 2.55, Hermes Birkin і Kelly, Louis Vuitton і Michael Kors. Такі копії можна купити не лише на ринку, але і в бутиках у торгових центрах. І коштувати там вони будуть недешево.

Цікаво, що після випуску iPhone 14 Pro Max восени 2022 року, китайці вдалися до підробки і флагманського смартфона Apple. Його назвали i14 Pro Max і продавали лише за $70. Водночас вартість iPhone 14 в США стартувала від $1000.

На перший погляд, неозброєним оком відмінності помітити досить важко. Але параметри та функціонал такого смартфона помітно відрізнялися. Наприклад, в основній системі камер був розташований 8-МП головний сенсор, який доповнений селфі-камерою на 5 Мп.

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