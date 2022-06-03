Які настрої бізнесу після 100 днів війни в країні (опитування ЄБА) — Finance.ua
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Які настрої бізнесу після 100 днів війни в країні (опитування ЄБА)

Вчора 17:06Особисті фінанси
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У повному обсязі наразі працюють 47% компаній-членів ЄБА (минулого місяця таких було 28%), інші 50% працюють з певними обмеженнями або частково.
Про це свідчать результати опитування, яке провела Європейська Бізнес Асоціація, аби визначити настрої бізнесу після 100 днів війни в країні.
Серед компаній, які працюють з певними обмеженнями або частково, 37% обмежили географію присутності, 17% працюють онлайн, а 16% були вимушені закрити частину офісів, торгових точок чи відділень.
Серед компаній, що раніше призупиняли свою роботу, вже 17% її повністю або частково відновили. І лише 3% компаній наразі взагалі не працюють. Нагадаємо, місяць тому не працювали 4% бізнесу, а у березні — 29%.

Що із зарплатами?

  • Кількість компаній, що виплачують співробітникам заробітну плату у повному обсязі, дещо зросла і становить наразі 63%, до того ж 25% роблять додаткові або авансові виплати.
  • Утім, 13% були змушені скоротити розмір грошової винагороди, а 9% — відмовитися або скоротити бонуси.
  • В неоплачувану відпустку змушені відправляти персонал 4% компаній, дещо зросла кількість компаній, що вдаються до скорочень — наразі таких 8% (минулого місяця було 3%).
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"Бізнес продовжує виділяти ресурси на допомогу армії та гуманітарну підтримку практично в тих же обсягах, що і на початку повномасштабної війни.
Так, по 47% компаній продовжують постачати продукцію та підтримувати своїх працівників, що долучились до лав ЗСУ чи тероборони. Ще 44% допомагають фінансово, 25% — послугами, 18% — медикаментами чи засобами захисту/оборони. Тільки 8% компаній повідомляють, що вже вичерпали свої ресурси на допомогу, місяць тому таких було 5%", — додають в ЄБА.
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За матеріалами: Finance.ua
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