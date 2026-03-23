Які мотоцикли купували українці в лютому

Лютий для українського ринку мотоциклів традиційно став місяцем підготовки до активного сезону. Поки в інших сегментах авторинку спостерігається певне охолодження, двоколісна техніка демонструє перші ознаки весняного пожвавлення.

Найбільшу активність зафіксовано у сегменті внутрішніх перепродажів — 1419 угод. Попри значне падіння порівняно з січнем (-25,8%) та минулим лютим (-33,9%), цей сектор залишається фундаментом ринку.

Натомість справжньою несподіванкою став імпорт вживаної техніки: тут зафіксовано стрімке зростання на 62,6% відносно січня. Такий сплеск свідчить про те, що досвідчені покупці прагнуть завезти якісну техніку з-за кордону заздалегідь, не чекаючи пікових цін у розпал сезону. Сегмент нових імпортованих мотоциклів показав відносну стабільність із результатом у 1224 одиниці, зафіксувавши лише мінімальне коливання в межах -2,5% до попереднього місяця.

На вторинному ринку всередині країни зберігається цікавий баланс між репутаційними брендами та бюджетними рішеннями. Японські виробники продовжують утримувати статус «твердої валюти». Покупці активно обирають техніку, яка роками доводить свою витривалість, що робить лідерів сегмента не просто засобами пересування, а й надійним інструментом збереження коштів.

Інститут досліджень авторинку

