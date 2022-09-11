Які моделі машин з Америки обирають українці — Finance.ua

Які моделі машин з Америки обирають українці Вчора 21:48 — Особисті фінанси

Які моделі машин з Америки обирають українці

Протягом січня-червня з країн Америки українці привезли 29,1 тис. вживаних легковиків. Це — 9,8% від загальної кількості авто, які імпортували протягом цього періоду з-за кордону.

Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.

Більшість (95,9%) машин привезли з США, 4% придбали у Канаді. Кілька штук прибуло з Мексики. Більшість «американців» українці купували на страхових аукціонах після ДТП.

Кількість та частка машин з Америки суттєво скоротилася з початком повномасштабної війни. Після тимчасового блокування роботи морських портів доставлення ускладнилось та подорожчало. Це зробило купівлю вживаної автівки з Америки менш вигідною. Більшість машин, які імпортували протягом березня-червня, була придбана ще до початку вторгнення.

Інфографіка: Інституту досліджень авторинку

Ціна на машини з Америки

Аналітика базується на статистиці Державної митної служби, де вказана митна вартість, зазначена в деклараціях під час оформлення цих машин. Вона складається із фінальної вартості автомобіля на аукціоні, та усіх інших платежів та зборів, котрі потрібно здійснити до моменту перетину кордону. У тому числі — оплата доставлення та страхування.

Цінова структура вживаних авто з Америки суттєво відрізняється від європейських машин. Так, в першій половині 2022 року, більшість вживаних автомобілів з Америки (72,9%) коштували від $2 до $7 тисяч. Найбільше з країн Америки привозили авто вартістю від $3 до $4 тисяч. Таких було 16,9% від загальної кількості (4,9 тисячі штук). Середня ціна автомобіля з Америки у першому півріччі-2022 склала $6 673. Це — удвічі більше, ніж середня ціна машини з країн Євросоюзу.

Інфографіка: Інституту досліджень авторинку

Які моделі машин привозили з Америки

Найпопулярнішим автомобілем з Америки у першій половині 2022 року виявився японський кросовер Nissan Rogue (1,4 тис. шт., середня ціна $5 584).

Друге місце зайняв Volkswagen Jetta. Таких українці придбали 1 тис., середньою вартістю $3 515. І лише на третьому місці розмістився американський бренд — Ford Fusion (936 шт., $3 904). Загалом «чистокровних американців» в переліку виявилося лише 6 із 15.

Nissan Rogue — 1 369 шт., середня ціна $5 584 Volkswagen Jetta — 1 035 шт., $3 515 Ford Fusion — 936 шт., $3 904 Volkswagen Passat — 891 шт., $3 776 Dodge Journey — 841 шт., $3 693 Ford Escape — 793 шт., $4 792 Ford Focus — 753 шт., $2 572 Volkswagen Tiguan — 744 шт., $5 948 Jeep Cherokee — 738 шт., $5 418 Jeep Compas — 734 шт., $4 677 Audi Q5 — 631 шт., $8 640 Mazda CX-5 — 566 шт., $7 229 BMW X5 — 552 шт., $11 545 BMW 3 Series — 529 шт., $6 493 Mitsubishi Outlander — 523 шт., $5 473

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