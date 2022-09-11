Які моделі машин з Америки обирають українці — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які моделі машин з Америки обирають українці

Особисті фінанси
410
Які моделі машин з Америки обирають українці
Які моделі машин з Америки обирають українці
Протягом січня-червня з країн Америки українці привезли 29,1 тис. вживаних легковиків. Це — 9,8% від загальної кількості авто, які імпортували протягом цього періоду з-за кордону.
Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.
Більшість (95,9%) машин привезли з США, 4% придбали у Канаді. Кілька штук прибуло з Мексики. Більшість «американців» українці купували на страхових аукціонах після ДТП.
Кількість та частка машин з Америки суттєво скоротилася з початком повномасштабної війни. Після тимчасового блокування роботи морських портів доставлення ускладнилось та подорожчало. Це зробило купівлю вживаної автівки з Америки менш вигідною. Більшість машин, які імпортували протягом березня-червня, була придбана ще до початку вторгнення.
Інфографіка: Інституту досліджень авторинку
Інфографіка: Інституту досліджень авторинку

Ціна на машини з Америки

Аналітика базується на статистиці Державної митної служби, де вказана митна вартість, зазначена в деклараціях під час оформлення цих машин. Вона складається із фінальної вартості автомобіля на аукціоні, та усіх інших платежів та зборів, котрі потрібно здійснити до моменту перетину кордону. У тому числі — оплата доставлення та страхування.
Цінова структура вживаних авто з Америки суттєво відрізняється від європейських машин. Так, в першій половині 2022 року, більшість вживаних автомобілів з Америки (72,9%) коштували від $2 до $7 тисяч. Найбільше з країн Америки привозили авто вартістю від $3 до $4 тисяч. Таких було 16,9% від загальної кількості (4,9 тисячі штук). Середня ціна автомобіля з Америки у першому півріччі-2022 склала $6 673. Це — удвічі більше, ніж середня ціна машини з країн Євросоюзу.
Інфографіка: Інституту досліджень авторинку
Інфографіка: Інституту досліджень авторинку

Які моделі машин привозили з Америки

Найпопулярнішим автомобілем з Америки у першій половині 2022 року виявився японський кросовер Nissan Rogue (1,4 тис. шт., середня ціна $5 584).
Друге місце зайняв Volkswagen Jetta. Таких українці придбали 1 тис., середньою вартістю $3 515. І лише на третьому місці розмістився американський бренд — Ford Fusion (936 шт., $3 904). Загалом «чистокровних американців» в переліку виявилося лише 6 із 15.
  1. Nissan Rogue — 1 369 шт., середня ціна $5 584
  2. Volkswagen Jetta — 1 035 шт., $3 515
  3. Ford Fusion — 936 шт., $3 904
  4. Volkswagen Passat — 891 шт., $3 776
  5. Dodge Journey — 841 шт., $3 693
  6. Ford Escape — 793 шт., $4 792
  7. Ford Focus — 753 шт., $2 572
  8. Volkswagen Tiguan — 744 шт., $5 948
  9. Jeep Cherokee — 738 шт., $5 418
  10. Jeep Compas — 734 шт., $4 677
  11. Audi Q5 — 631 шт., $8 640
  12. Mazda CX-5 — 566 шт., $7 229
  13. BMW X5 — 552 шт., $11 545
  14. BMW 3 Series — 529 шт., $6 493
  15. Mitsubishi Outlander — 523 шт., $5 473

Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте автоцивілку за 15 хвилин на Finance.ua

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.