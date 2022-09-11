Які моделі машин з Америки обирають українці — Finance.ua

Які моделі машин з Америки обирають українці
Протягом січня-червня з країн Америки українці привезли 29,1 тис. вживаних легковиків. Це — 9,8% від загальної кількості авто, які імпортували протягом цього періоду з-за кордону.
Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.
Більшість (95,9%) машин привезли з США, 4% придбали у Канаді. Кілька штук прибуло з Мексики. Більшість «американців» українці купували на страхових аукціонах після ДТП.
Кількість та частка машин з Америки суттєво скоротилася з початком повномасштабної війни. Після тимчасового блокування роботи морських портів доставлення ускладнилось та подорожчало. Це зробило купівлю вживаної автівки з Америки менш вигідною. Більшість машин, які імпортували протягом березня-червня, була придбана ще до початку вторгнення.
Ціна на машини з Америки
Аналітика базується на статистиці Державної митної служби, де вказана митна вартість, зазначена в деклараціях під час оформлення цих машин. Вона складається із фінальної вартості автомобіля на аукціоні, та усіх інших платежів та зборів, котрі потрібно здійснити до моменту перетину кордону. У тому числі — оплата доставлення та страхування.
Цінова структура вживаних авто з Америки суттєво відрізняється від європейських машин. Так, в першій половині 2022 року, більшість вживаних автомобілів з Америки (72,9%) коштували від $2 до $7 тисяч. Найбільше з країн Америки привозили авто вартістю від $3 до $4 тисяч. Таких було 16,9% від загальної кількості (4,9 тисячі штук). Середня ціна автомобіля з Америки у першому півріччі-2022 склала $6 673. Це — удвічі більше, ніж середня ціна машини з країн Євросоюзу.
Які моделі машин привозили з Америки
Найпопулярнішим автомобілем з Америки у першій половині 2022 року виявився японський кросовер Nissan Rogue (1,4 тис. шт., середня ціна $5 584).
Друге місце зайняв Volkswagen Jetta. Таких українці придбали 1 тис., середньою вартістю $3 515. І лише на третьому місці розмістився американський бренд — Ford Fusion (936 шт., $3 904). Загалом «чистокровних американців» в переліку виявилося лише 6 із 15.
- Nissan Rogue — 1 369 шт., середня ціна $5 584
- Volkswagen Jetta — 1 035 шт., $3 515
- Ford Fusion — 936 шт., $3 904
- Volkswagen Passat — 891 шт., $3 776
- Dodge Journey — 841 шт., $3 693
- Ford Escape — 793 шт., $4 792
- Ford Focus — 753 шт., $2 572
- Volkswagen Tiguan — 744 шт., $5 948
- Jeep Cherokee — 738 шт., $5 418
- Jeep Compas — 734 шт., $4 677
- Audi Q5 — 631 шт., $8 640
- Mazda CX-5 — 566 шт., $7 229
- BMW X5 — 552 шт., $11 545
- BMW 3 Series — 529 шт., $6 493
- Mitsubishi Outlander — 523 шт., $5 473
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