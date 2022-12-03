Які міста Польщі українці готові обрати для постійного проживання — Finance.ua

Які міста Польщі українці готові обрати для постійного проживання Сьогодні 12:04

8 млн осіб. За цей самий період у напрямку України перетнули кордон 6 196 000 осіб, пише Польська прикордонна служба повідомила ukrayina.pl , що з 24 лютого до 26 листопада 2022 року на територію країни заїхало понадЗа цей самий період у напрямку України перетнули кордонпише visitukraine.today

Статистичний відділ польського національного банку провів опитування серед українців, що знайшли притулок у Польщі, про плани на майбутнє. Біженців запитали, чи хочуть вони повернутися додому і, якщо ні, яке місто в новій країні обрали б для постійного проживання.

В яких містах Польщі хотіли б оселитися українці

Найбільш популярними містами виявилися Катовіце, Бидгощ і Білосток. Дослідження показало, що українці віддають перевагу місцям з низьким рівнем безробіття, розвиненою промисловістю та сферою послуг.

За даними, опублікованими у звіті, 26% біженців, що хотіли б залишитися в Польщі, планують продовжити жити в Катовіце. Зокрема у Бидгощі має намір залишитися кожен четвертий. Кожен п’ятий обирає для постійного проживання Білосток. Про те, що саме привертає увагу українців у польських містах розповідаємо далі.

Чим українцям подобається Катовіце

Катовіце — десяте за величиною місто в Польщі, воно є столицею верхньої Сілезії, а також центром науки, бізнесу та промисловості. Саме це місто на півдні Польщі — важливий для Європи транспортний вузол. Чисельність населення на 2022 рік тут становить 306 826 осіб.Загалом це сучасне місто, серце першого у Польщі мегаполісу, місце проведення багатьох важливих подій, а також повне зелені — з парками та лісами для приємних прогулянок.

Крім цього, в радіусі 600 кілометрів від Катовіце розташовані Варшава, Берлін, Прага, Братислава, Будапешт та Відень.У Катовіце варто їхати з багатьох причин. Одна з них — здобуття європейської освіти. Якщо ви плануєте навчатися, то Катовіце — один з найкращих для вас варіантів. Тут орієнтуються на інтернаціональний ринок праці та роблять все можливе, щоб знання відповідали запитам роботодавців. У вільний від навчання час на студентів чекають музичні та кіберспортивні фестивалі, концерти та інші культурні події.

Чому українці хотіли б залишитися жити у Бидгощі?

Бидгощ — це столиця Куявсько-Поморського воєводства на півночі Польщі. Місто є одним із найбільших міст країни, 8-м за чисельністю населення (363 930 осіб), 10-м за площею (175,98 км²). Бидгощ оточений великими лісовими масивами, у місті є багато зелених зон, парків та лісів. До того ж це великий економічний, культурний, науковий та спортивний центр країни.

Бидгощ сподобається тим, хто цінує старовинну вишукану архітектуру. Тут розташована резиденція воєводи та окружний музей. Крім цього у місті розташовані більшість офісів регіональної державної адміністрації.

Чим приваблює українців Білосток?

Білосток — місто на північному сході Польщі, на річці Бяла. Це адміністративний центр Підляського воєводства. Чисельність населення міста на 2022 рік становить 295 245 осіб. Білосток є одинадцятим у Польщі за величиною.Крім того, Білосток — найекологічніше місце для життя в Польщі. Третину місця тут становлять зелені насадження. У цьому особливому мікрокліматі менше відчувається літня спека.

Білосток увійшов в історію як багатокультурне місто, де проживали люди різних національностей та релігій, що визначило особливий характер міста. Розміщення на кордоні з Білоруссю, Литвою та Росією забезпечує відмінні умови для економічного та культурного розвитку.

Білосток є центром харчової, деревообробної, керамічної промисловості та машинобудування.

Найменш популярні міста Польщі серед українців

Найменша кількість українців планують оселитися на постійне проживання в Любліні (7%), Варшаві (12%) та Кельце (13%). Таку статистику можна пояснити тим, що до найбільших міст біженцям було легше дістатися, і після пережитого стресу це здавалося найкращим рішенням.

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