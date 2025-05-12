Які максимальні відрахування із зарплати дозволені законом — Finance.ua

Які максимальні відрахування із зарплати дозволені законом Сьогодні 08:28 — Казна та Політика

Які максимальні відрахування із зарплати дозволені законом

Відповідно до статті 128 Кодексу законів про працю України, при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20%.

Про це повідомляє Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці.

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У випадках, передбачених законодавством у працівника повинно залишатися 50% заробітної плати, зокрема, при:

стягненні аліментів;

відшкодуванні шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, а також втратою годувальника;

відшкодуванні збитків, заподіяних злочином;

у разі коли особи, які купують товари у розстрочку, здійснюють виплати за виконавчими документами.

Проте ці обмеження не поширюються на відрахування із заробітної плати при відбуванні покарання у вигляді виправних робіт і при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей. У цих випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70%.

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