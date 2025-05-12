Які максимальні відрахування із зарплати дозволені законом — Finance.ua

Які максимальні відрахування із зарплати дозволені законом
Відповідно до статті 128 Кодексу законів про працю України, при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20%.
Про це повідомляє Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці.
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У випадках, передбачених законодавством у працівника повинно залишатися 50% заробітної плати, зокрема, при:
- стягненні аліментів;
- відшкодуванні шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, а також втратою годувальника;
- відшкодуванні збитків, заподіяних злочином;
- у разі коли особи, які купують товари у розстрочку, здійснюють виплати за виконавчими документами.
Проте ці обмеження не поширюються на відрахування із заробітної плати при відбуванні покарання у вигляді виправних робіт і при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей. У цих випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70%.
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