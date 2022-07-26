Які максимальні ставки за депозитами: що пропонують банки (гривня, долар, євро) — Finance.ua

Які максимальні ставки за депозитами: що пропонують банки (гривня, долар, євро) Вчора 08:00 — Кредит&Депозит

У Національному банку переконані, що облікова ставка все ще впливає на ставки за депозитами, однак ефект очікується трохи згодом, мовляв, банкам завжди потрібний час, щоб пристосуватися.

Протягом кількох місяців ставки за депозитами банків мають досить відчутно відреагувати на підвищення облікової ставки НБУ, і поки що все більш-менш йде за цим сценарієм, — каже заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

А от банкіри роблять невтішні прогнози: середні депозитні ставки на ринку можуть збільшитися хіба що до половини поточного розміру облікової ставки НБУ.

«Усіх цікавить питання, чому ставка депозиту не піднялася до рівня облікової ставки. Тому, що в банківській системі зараз є ліквідність. Банки почувають себе впевнено й тому не готові сьогодні переплачувати за депозити більше. Ці кошти треба потім десь вкладати з вищою відсотковою ставкою, щоб на цьому заробити», — пояснює Артур Муравицький.

Наразі банками видається лише десята частина від довоєнних обсягів кредитів, і в умовах спаду кредитування, стверджує Муравицький, банки не можуть пропонувати дуже високі ставки:

«Я не думаю, що зараз слід очікувати на радикальне зростання ставок за депозитами, тому що дуже обмежені можливості для вкладання цих коштів. В системі є ліквідність. З іншого боку, обмежено кредитування, і ці кошти, якщо би були під 25%, потрібно було б кудись вкладати з вищою ставкою, яку сьогодні ні бізнес, ні фізособи не готові оплачувати».

Дмитро Симоненков звертає увагу, що все залежатиме від рівня облікової ставки. Якщо НБУ не поспішатиме її знижувати, ставки за депозитами зростуть.

«Треба знижувати облікову ставку та кредитувати реальний сектор економіки. Але якщо цього не відбудеться, то ставки за депозитами поступово, планомірно, але зростатимуть, і це буде в середньому десь 12-13% річних», — каже він.

І в цьому питанні більшість банків фокусуватиметься на коротких ресурсах строком до шести місяців, очікуючи рішення НБУ, прогнозує керівник відділу депозитів ПУМБ Микита Малясов.

Зараз середні ставки коливаються від 7% до 9% в залежності від строку. І середня ставка по ринку до вересня перейде рубіж у 10%", — прогнозує керівник відділу депозитів ПУМБ Микита Малясов.

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Які депозитні ставки пропонують українські банки

У гривні

Топ-5 банків за обсягом депозитного портфеля:

ПриватБанк — 6% (6 місяців і 12 місяців)

Ощадбанк — 6% (12 місяців), 10,5% (6 місяців)

Райффайзен Банк — 8,5% (12 місяців), 7,5% (6 місяців)

Альфа-Банк — 8,5% (12 місяців), 12,5% (6 місяців)

Універсал Банк (monobank) — 7% (12 місяців), 6% (6 місяців)

Топ-5 банків з найбільшими ставками:

Комерційний Індустріальний Банк — 18,25% (12 місяців), 18,75% (6 місяців)

Український капітал — 18% (6 місяців і 12 місяців)

РВС Банк — 18% (12 місяців), 16% (6 місяців)

Альянс Банк — 18% (12 місяців), 18,5% (6 місяців)

Укрбудінвестбанк — 15,5% (12 місяців), 17% (6 місяців)

У доларах США

Топ-5 банків за обсягом депозитного портфеля:

ПриватБанк — 0,01% (6 місяців і 12 місяців)

Ощадбанк — 0,4% (12 місяців), 0,3% (6 місяців)

Райффайзен Банк — 0,01% (6 місяців і 12 місяців)

Альфа-Банк — 1% (12 місяців), 0,5% (6 місяців)

Універсал Банк (monobank) — 0,1% (6 місяців і 12 місяців)

Топ-5 банків з найбільшими ставками:

РВС Банк — 3% (6 місяців і 12 місяців)

Альянс Банк — 3% (12 місяців), 2,75% (6 місяців)

Банк Січ — 3% (12 місяців), 2,5% (6 місяців)

Акордбанк — 2,9% (12 місяців), 2,5% (6 місяців)

Комерційний Індустріальний Банк — 2,85% (12 місяців), 1,75% (6 місяців)

У євро

Топ-5 банків за обсягом депозитного портфеля:

ПриватБанк — 0,01% (6 місяців і 12 місяців)

Ощадбанк — 0,2% (12 місяців), 0,15% (6 місяців)

Райффайзен Банк — 0,01% (6 місяців і 12 місяців)

Альфа-Банк — 0,25% (12 місяців), 0,1% (6 місяців)

Універсал Банк (monobank) — 0,1% (6 місяців і 12 місяців)

Топ-5 банків з найбільшими ставками:

РВС Банк — 3% (6 місяців і 12 місяців)

Комерційний Індустріальний Банк — 2,55% (12 місяців), 1,75% (6 місяців)

Український капітал — 2,5% (6 місяців і 12 місяців)

Альянс Банк — 2,5% (12 місяців), 2% (6 місяців)

izibank — 2% (12 місяців), 1,9% (6 місяців)

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