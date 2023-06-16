Які легковики з «автоматом» можна купити зараз за $8000 — Finance.ua

Які легковики з «автоматом» можна купити зараз за $8000 Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

Які легковики з «автоматом» можна купити зараз за $8000

Зрозуміло, що через кілька років автівки з «механікою», тобто коробкою передач з ручним перемиканням та педаллю зчеплення, залишаться хіба у сегменті спорткарів. Та й то не факт, адже автомобільна промисловість впевнено переходить на електрику, де звиклу КПП заміняє електромотор з редуктором. А поки на ринку ще є вибір машин з мануальними коробками та різної конструкції «автоматами», зупинімо свій вибір на легковиках з АКП.

Крім цього параметра, звісно, слід визначитися з бюджетом, адже на українському вторинному авторинку представлені різні моделі, ціною від кількох тисяч до понад ста тисяч доларів. Тому експерти окреслили рамки вибірки діапазоном $7000−9000, однак не звужували пошук іншими характеристиками, такими як належність до певного класу, тип кузова чи вид двигуна. Навіщо? Щоб мати найбільший вибір варіантів, з-поміж яких можна було б вибрати найкращий.

Отже, далі - десять варіантів легковиків з «автоматом», найширше представлених на українському ринку, з прикладовим фото, орієнтовною кількістю авто у продажу та діапазоном років випуску, у якому є достатня кількість оголошень.

Ford Focus Nissan Leaf

Volkswagen Passat

Hyundai Sonata

Renault Megane

Volkswagen Jetta

Skoda Octavia

Ford Fiesta

Volkswagen Golf

Chevrolet Cruze



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