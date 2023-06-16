Які легковики з «автоматом» можна купити зараз за $8000 — Finance.ua
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Які легковики з «автоматом» можна купити зараз за $8000

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Які легковики з «автоматом» можна купити зараз за $8000
Які легковики з «автоматом» можна купити зараз за $8000
Зрозуміло, що через кілька років автівки з «механікою», тобто коробкою передач з ручним перемиканням та педаллю зчеплення, залишаться хіба у сегменті спорткарів. Та й то не факт, адже автомобільна промисловість впевнено переходить на електрику, де звиклу КПП заміняє електромотор з редуктором. А поки на ринку ще є вибір машин з мануальними коробками та різної конструкції «автоматами», зупинімо свій вибір на легковиках з АКП.

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Крім цього параметра, звісно, слід визначитися з бюджетом, адже на українському вторинному авторинку представлені різні моделі, ціною від кількох тисяч до понад ста тисяч доларів. Тому експерти окреслили рамки вибірки діапазоном $7000−9000, однак не звужували пошук іншими характеристиками, такими як належність до певного класу, тип кузова чи вид двигуна. Навіщо? Щоб мати найбільший вибір варіантів, з-поміж яких можна було б вибрати найкращий.
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Отже, далі - десять варіантів легковиків з «автоматом», найширше представлених на українському ринку, з прикладовим фото, орієнтовною кількістю авто у продажу та діапазоном років випуску, у якому є достатня кількість оголошень.
  1. Ford Focus
  2. Nissan Leaf
  3. Volkswagen Passat
  4. Hyundai Sonata
  5. Renault Megane
  6. Volkswagen Jetta
  7. Skoda Octavia
  8. Ford Fiesta
  9. Volkswagen Golf
  10. Chevrolet Cruze
Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Finance.ua
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