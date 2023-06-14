ТОП-10 авто, що шукали українці протягом весни (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 авто, що шукали українці протягом весни (інфографіка) Сьогодні 09:00 — Технології&Авто

ТОП-10 авто, що шукали українці протягом весни (інфографіка)

Український маркетплейс AUTO. RIA представив звіт власного аналітичного центру за весняний сезон 2023 року. В ході дослідження проаналізували пропозицію та найпопулярніші авто за пошуковими запитами.

Вживані авто

За даними AUTO. RIA, кількість пропозицій протягом весни збільшилась у порівнянні із зимовим періодом.

Найбільшу популярність мали авто у ціновому діапазоні до 4000 доларів США — 52,1% від пошукових запитів. Чимало авто шукали у сегменті від 4000 до 6000 доларів США — 14,2% та від 10 000 до 15 000 доларів США — 11,1%

Серед вживаних авто найчастіше розглядали дизельні автівки — 50,1% та бензинові - 26%. Електрокари — 5,7% пошуків.

Протягом весни найпопулярнішими автомобілями за пошуковими запитами стали: Volkswagen Passat, Skoda Octavia та Volkswagen Golf.

Якщо розглядати пропозиції на AUTO. RIA у цінових діапазонах, то лідером в сегмені до 4000 доларів США став Daewoo Lanos, далі за ним Volkswagen Passat та Daewoo Sens.

У сегменті від 4000 до 6000 доларів США за кількістю пропозицій тримали першість Volkswagen Golf, Skoda Octavia та Volkswagen Passat. За 6000 — 8000 доларів США найбільше було варіантів таких авто: Skoda Octavia, Volkswagen Passat В6 та Renault Megane.

Skoda Octavia займає першість за пропозиціями у сегменті від 6000 до 8000 доларів США та від 8000 до 10 000 доларів США. Volkswagen Passat теж опинився на позиції лідера в обох сегментах: 10 000 — 15 000 доларів США та 15 000 — 20 000 доларів США. В бюджеті від 20 000 до 30 000 доларів США переважають пропозиції Tesla Model 3, а в сегменті понад 30 000 доларів США — BMW X5.

Нові авто

Кількість пропозицій нових авто на AUTO. RIA весною теж зросла в порівнянні до зими.

Найбільше українців цікавили нові авто у сегменті до 15 000 доларів США (26,5% від пошукових запитів) та від 35 000 до 50 000 доларів США (21,2% від пошукових запитів).

За типами пального у нових авто переважають бензинові 66%. Електрокари мають 17,9% від запитів.

Найактивніше шукали такі нові автомобілі: Toyota RAV4, Skoda Octavia та Renault Duster.

Аналізуючи пропозиції нових авто на AUTO. RIA, лідер в діапазоні до 15 000 доларів США — Chery Tiggo 2, у сегментів від 10 000 до 15 000 доларів США — Chery Tiggo 4. Першість за пропозиціями в діапазоні від 20 000 до 25 000 доларів США у Renault Duster, від 25 000 до 35 000 доларів США — Kia Sportage, від 35 000 до 50 000 доларів США — Volkswagen Tiguan, а серед авто ціною понад 50 000 доларів США — Volkswagen Touareg.

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