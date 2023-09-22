Які легковики, що точно привертають увагу, можна купити зараз (фото) — Finance.ua

Які легковики, що точно привертають увагу, можна купити зараз (фото) Вчора 21:06 — Технології&Авто

Звичайно, можна піти найпростішим шляхом: потрібне авто, яке привертає увагу? — Купіть Ferrari, Lamborghini, або McLaren, й усі перехожі проводитимуть вас поглядом. Однак попри умовну простоту, цей шлях має очевидний недолік — подібні легковики коштують по кілька сотень тисяч доларів, й заважаючи на реалії нашого авторинку, лише одиницям вдається витрачати такі солідні суми. Тож відкинемо критерій «дорого і багато» (хоча, напевно, кілька таких варіантів потрапить до списку), й звернемо увагу на деякі інші моменти — дизайн, сприйняття моделі автомобільною спільнотою, асоціації, історичне підґрунтя появи окремих автівок.

Спільне у всіх варіантів, котрі потрапили до добірки від Auto.Ria — вони точно вирізняються у загальному потоці машин. А більшість ще й здатна поляризувати думки — одні стверджуватимуть, що певна модель має чудовий неординарний вигляд і дуже практична, інші ж настоюватимуть, що без сміху не можуть на неї дивитися.

До якої б думки ви не схилялися, ці автомобілі можна купити хоч сьогодні, і на них постійно знаходяться покупці. Тож не важливо, чи котрась з автівок виглядає чудернацькою саме для вас — комусь, як щойно згадувалося, саме такий варіант і потрібен, аби не зливатися з доволі одноманітним потоком «Пасатів», «Меганів» та «Октавій».

1. Citroen C4 Picasso

Середня ціна — $6500

Митця Пабло Пікассо вважають засновником кубізму, також він працював у стилі неокласицизму, сюрреалізму, ілюстрував книги, створював скульптури, а ще є інформація, що Пікассо «найдорожчий художник», оскільки одна з його картин була продана за рекордну суму (понад $100 млн). Тож, напевно, неспроста у назві цього мінівена зі своєрідним дизайном присутнє слово «Пікассо», яке проводить паралелі до цієї різносторонньої персони. Зрештою, неординарність машини помітна і без цього, бо якби вам хотілося мати просто мінівен, ви б купили Renault Scenic або Volkswagen Touran.

2. Nissan Juke

Середня ціна — $12 000



Отримати зображення, наприклад, людини, де замість носа буде око, а рот опиниться на чолі, зараз дуже просто. Варто лиш скористатися одним із популярних графічних генераторів, що працюють на основі «штучного інтелекту». Однак у 2010 році, коли з’явився «Джук», такі технології напевно були доступні лише японцям, і вони вирішили ними скористатися, ризикнувши відійти від звиклого компонування елементів автомобіля. За незвичне розташування передньої оптики та своєрідну округлу форму передньої частини ця модель і потрапила до даної підбірки.

3. BMW i3

Середня ціна — $16 300

Електричний, з кузовом із вуглепластику, та дверми, які відкриваються немов ворота, цей автомобіль ніяк не вписувався у звиклий модельний ряд баварських легковиків зі спортивним характером та характерним «сімейним» дизайном. Коли і3 з’явився, він виглядав настільки футуристично, що здавалося, випередив час своєї появи. Тепер же здається, що той час або й не наставав, або промайнув якось непомітно. Або ж ми просто звикли. Та навіть попри це, машина досі виглядає неординарно і цікаво, й досі точаться дискусії, зараховувати і3 до «сім'ї», чи вважати його концепт-каром, який помилково покинув територію виставкового комплексу.

4. Mini Hatch

Середня ціна — $9100

У цій добірці ще будуть моделі, виконані у ретро-стилі, дизайн яких має нагадувати оригінальні версії, зняті з виробництва кілька десятків років тому. Слід розуміти, що «Міні» свого часу був популярний на ринку Великої Британії, і випуск сучасної версії у стилі класичного «Мініка» насамперед був задуманий для тих, хто плекає теплі спогади про «старого Міні». Для нашого ж ринку це просто автівка, яка виглядає не так, як усі, проте з непоганим вибором доволі потужних двигунів, що дозволяє водієві отримувати чимало позитивних емоцій у міській метушні.

5. Tesla Model X

Середня ціна — $47 000

Через постійне зростання популярності електромобілів назвати котрусь з моделей Tesla екзотичною вже неможливо — на українських дорогах їх не бракує. Саме Model X серед них цікава конструкцією задніх дверей — таких не знайти в інших авто, зокрема сімейних. Тож коли ваші пасажири сідатимуть у машину, чи виходитимуть з неї, це так чи інакше привертатиме увагу.

6. Kia Soul

Середня ціна — $10 700

Перше, що часто викликає подив, це те, що «Соул», за запевненням виробника, належить до класу кросоверів. Друге — звісно, дизайн, який у народі звуть «холодильником на колесах», хоч свого часу саме за дизайн (у 2009 році) ця ж модель отримала нагороду «Red Dot Design Award». Водночас цей автомобіль має порівняно доступну ціну, в тому числі й на електричні версії Soul EV.

7. Mercedes-Benz G-Class

Середня ціна — $65 000

«Кубик» — легендарний автомобіль. Він може бути героєм анекдотів та інтернет-мемів, символом достатку, долати доволі серйозне бездоріжжя та брати участь в драгрейсингу — і все це водночас. Він виробляється з 1979 року, й за цей час відбулися лише незначні косметичні зміни, а конструктивно нова підвіска у «Геландевагена» з’явилася буквально кілька років тому.

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Він недешевий — навіть автівки 80-х років випуску не знайти дешевше за $20 тис., попри стан та пробіг. А ціни на нові автомобілі без жодного сорому можуть перевалити за позначку в $300 тисяч. І він досі все той же «квадратіш-практіш», майже як і на початку своєї присутності на ринку. А от що так і не вдалося вирішити однозначно — справжній шеф має їхати в «кубику», чи це авто для його охоронців.

8. Skoda Roomster

Середня ціна — $5600

Експеримент з додатковим простором для «Фабії», який мав би в результаті дати початок новому класу чи то сімейних легковиків, чи то мінівенів, закінчився припиненням виробництва «Румстера». Хто бажав більше простору — купував «Октавію» або «Суперб», кого цікавив компактний сіті-кар, той зупиняв свій вибір на «Фабії». Але, якщо ви прихильник марки Skoda, й не бажаєте купувати жодної з трьох згаданих моделей, можливо, «Румстер» це саме те, що й потрібно?

9. Volkswagen Beetle

Середня ціна — $11 000

Черговий легковик у ретро-стилі, насамперед орієнтований на європейських та американських покупців, які відчували ностальгію за Volkswagen Kafer/Beetle, він же «перший Жук». Оскільки Україна в той час була відрізана «залізною завісою» від світу, а заодно й відірвана від світового прогресу й автопрому, навряд чи серед місцевих автомобілістів є значна кількість таких, які ностальгують за оригінальним «Жуком» й з цих міркувань купують «Бітла» нового. Скоріше приваблює його цікава зовнішність, округлі форми й логотип відомого виробника на капоті.

10. Ford F-150

Середня ціна — $32 700

Потужний, певною мірою брутальний, впевнений лідер американського авторинку, й не лише пікапів, а й серед усіх легковиків загалом. Проте купувати такого в Україні варто хіба якщо ви фанат пікапів, готовий миритися з тим, що усі парковки на півтора метра коротші за вашу машину, часом й вужчі, і не в кожну вуличку на цьому «траку» можна так само хвацько повернути, як на котрійсь з компактних європейських моделей. Але увагу на вас звертатимуть точно, а окремі водії автобусів навіть поступатимуться дорогою.

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