Mercedes показав свій найпотужніший суперкар (фото) — Finance.ua
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Mercedes показав свій найпотужніший суперкар (фото)

Технології&Авто
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Mercedes показав свій найпотужніший суперкар (фото)
Mercedes показав свій найпотужніший суперкар (фото), Фото: carscoops.com
Новий Mercedes-AMG GT другого покоління отримає нову заряджену версію E Performance. Прототип суперкара без особливого розголосу викотили на стенд німецької марки на автосалоні IAA Mobility в Мюнхені.
Про це повідомляє сайт Carscoops.
Формально суперкар Mercedes-AMG GT E Performance є концепт-каром, проте серійна модель 2024 року не відрізнятиметься від нього візуально.
Заряджену версію видають тільки тонована оптика, особливі 21-дюймові диски та гніздо для підключення зарядного кабелю в задньому бампері — в іншому топова версія ідентична до стандартного купе.
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Характеристики Mercedes-AMG GT E Performance не розголошують, проте деякі подробиці моделі все-таки розкрили. Суперкар буде гібридом, що підзаряджається.
Купе отримає силову установку, що складається з 4,0-літрового бензинового V8 твін-турбо й електромотора. Її віддачу не розкривають, але відомо, що в седані Mercedes-AMG S63 вона становить 802 к. с., а в Mercedes-AMG GT 4door — 843 к. с. Тобто це буде найпотужніший суперкар у сучасній лінійці марки (після припинення випуску Mercedes-AMG One).
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Суперкар Mercedes зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 3 с і розвивати швидкість понад 320 км/год. Разом із тим авто стане економнішим і буде здатне проїхати 30−40 км в електричному режимі.
За матеріалами:
Фокус
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