Які кредитні програми з генерації електроенергії діють для громадян та бізнесу — Finance.ua

Які кредитні програми з генерації електроенергії діють для громадян та бізнесу Сьогодні 09:08 — Енергетика

Які кредитні програми з генерації електроенергії діють для громадян та бізнесу

Кабінет Міністрів України оголосив п’ять головних напрямків роботи в енергетичній сфері.

Про це повідомляється на порталі Дія.

Вони полягають у швидкому відновленні енергооб’єктів, їхньому захисті, зокрема, шляхом збільшення систем ППО, розвитку децентралізованої енергосистеми, збільшенні імпорту електроенергії з Європи до 2,2 ГВт та залученні коштів та обладнання від партнерів.

У межах цих заходів передбачено програми підтримки для населення та бізнесу, які вже діють або запрацюють найближчим часом. Серед них:

Безвідсоткові кредити для громадян на сонячні панелі та вітрові установки до 10 кВт потужності. Кредит до 480 000 грн на 10 років без застави, під 0% річних.

Компенсація співвласникам житла 1 млн грн на сонячні панелі та 2 млн грн на теплові насоси за програмою «ГрінДІМ». Це покриває до 70% вартості проєкту. Також Урядом напрацьовано рішення про кредитування ОСББ на суму до 5 млн грн.

Кредити «5−7-9» для малого та середнього бізнесу на встановлення газових електрогенераційних установок. До 150 млн грн на термін до 10 років під 5−9% з кредитними «канікулами» 6−12 місяців. На прифронтових територіях діятимуть більш вигідні пільгові умови.

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Кредитування великого бізнесу на 5−7 років з процентною ставкою 14−16% для розбудови альтернативної генерації.

Звільнення енергообладнання від ввізного мита та ПДВ. У Верховній Раді України зареєстровані відповідні зміни до законодавства. Норми діятимуть для громадян і бізнесу до початку 2026 року.

Скорочення терміни отримання технічних умов на приєднання до електромереж з 10 до 2 днів, зменшення кількості документів з 7 до 2, зниження до 1 місяця терміну надання послуги приєднання до газорозподільчої системи, відсутність потреби проходження процедури відведення землі та оцінки впливу на довкілля.

Запуск «гарячої лінії» та сайту з інформацією про нові можливості.

Увесь комплекс заходів почне діяти не пізніше 25 липня 2024 року.

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