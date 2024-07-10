Які кредитні програми з генерації електроенергії діють для громадян та бізнесу — Finance.ua

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Які кредитні програми з генерації електроенергії діють для громадян та бізнесу

Енергетика
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Які кредитні програми з генерації електроенергії діють для громадян та бізнесу
Які кредитні програми з генерації електроенергії діють для громадян та бізнесу
Кабінет Міністрів України оголосив п’ять головних напрямків роботи в енергетичній сфері.
Про це повідомляється на порталі Дія.
Вони полягають у швидкому відновленні енергооб’єктів, їхньому захисті, зокрема, шляхом збільшення систем ППО, розвитку децентралізованої енергосистеми, збільшенні імпорту електроенергії з Європи до 2,2 ГВт та залученні коштів та обладнання від партнерів.
У межах цих заходів передбачено програми підтримки для населення та бізнесу, які вже діють або запрацюють найближчим часом. Серед них:
  • Безвідсоткові кредити для громадян на сонячні панелі та вітрові установки до 10 кВт потужності. Кредит до 480 000 грн на 10 років без застави, під 0% річних.
  • Компенсація співвласникам житла 1 млн грн на сонячні панелі та 2 млн грн на теплові насоси за програмою «ГрінДІМ». Це покриває до 70% вартості проєкту. Також Урядом напрацьовано рішення про кредитування ОСББ на суму до 5 млн грн.
  • Кредити «5−7-9» для малого та середнього бізнесу на встановлення газових електрогенераційних установок. До 150 млн грн на термін до 10 років під 5−9% з кредитними «канікулами» 6−12 місяців. На прифронтових територіях діятимуть більш вигідні пільгові умови.

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  • Кредитування великого бізнесу на 5−7 років з процентною ставкою 14−16% для розбудови альтернативної генерації.
  • Звільнення енергообладнання від ввізного мита та ПДВ. У Верховній Раді України зареєстровані відповідні зміни до законодавства. Норми діятимуть для громадян і бізнесу до початку 2026 року.
  • Скорочення терміни отримання технічних умов на приєднання до електромереж з 10 до 2 днів, зменшення кількості документів з 7 до 2, зниження до 1 місяця терміну надання послуги приєднання до газорозподільчої системи, відсутність потреби проходження процедури відведення землі та оцінки впливу на довкілля.
  • Запуск «гарячої лінії» та сайту з інформацією про нові можливості.
Увесь комплекс заходів почне діяти не пізніше 25 липня 2024 року.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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