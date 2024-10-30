Які країни мають найбільші запаси золота (інфографіка) — Finance.ua
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Які країни мають найбільші запаси золота (інфографіка)

Банківські метали
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Які країни мають найбільші запаси золота (інфографіка)
Які країни мають найбільші запаси золота (інфографіка)
Сполучені штати та Німеччина є лідерами за золотими резервами.
Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт Всесвітньої золотої ради.
Очолюють рейтинг Сполучені штати із запасом 8 133,5 тонн, далі йде Німеччина — 3 351,5 тонн, МВФ — 2 814,0 тонн, Італія — 2 451,8 та Франція з запасами на рівні 2 436,9 тонн.
До першої 20 також увійшли рф, Китай, Швейцарія, Індія та Японія, Нідерланди, Туреччина, Європейський центральний банк, Тайвань, Польща, Португалія, Узбекистан, Саудівська Аравія, Велика Британія та Казахстан.

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Україну у цьому переліку помістили на 61 позиції із запасом золота у 27,4 тонни.
Замикає перелік зі ста країн та фінансових установ Боснія та Герцеговина — 1,5 тонни.
Інфографіка: УНН
Інфографіка: УНН
Загалом світовий загальний об’єм золота оцінюється у 36 118,2 тонни, однак він включає не лише запаси тих ста країн та організацій, що увійшли до жовтневого звіту, а й ті запаси, що належать країнам, які не увійшли до першої сотні та тим, які не публікують інформацію про свої резерви.
Слід також додати, що попри те, що звіт оприлюднений у жовні, фактично він відображає інформацію за серпень цього року. Формується звіт на підставі міжнародної фінансової статистики МВФ та інших відповідних джерел. Також, як вже вказувалося, не всі країни публікують інформацію про свої золоті резерви.
За матеріалами:
УНН
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