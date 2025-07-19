Які країни готові платити за переїзд — Finance.ua

Які країни готові платити за переїзд
Деякі країни прагнуть заохочити нових мешканців, пропонуючи їм фінансову підтримку при переїзді. Це дозволяє відновити малонаселені регіони, залучити молодь і бізнес, а також заповнити дефіцит кадрів.
Видання visitworld. today розповідає, які країни платять за переїзд у 2025 році.
Чому країни платять за переїзд
Старіння населення, переїзд молоді до мегаполісів, кадрова криза, потреба у відновленні економіки — усе це сприяє тому, щоб уряди країни шукали способи стимулювання для переїзду нових жителів
Гроші надають як стимул — аби заселити малі міста, острови або села, створити нові робочі місця та підтримати розвиток інфраструктури.
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Проте існують умови отримання виплат. Наприклад, деякі країни пропонують купити житло за символічну суму з умовою проживання та ремонту, або нові мешканці повинні мати фахову освіту чи запустити бізнес.
Країни, які платять за переїзд у 2025 році
- Австрія. Програма «Червона-біла-червона карта» — отримання візи з довгостроковим проживанням, допомога з документами та житлом для кваліфікованих фахівців;
- Острів Сарк (Велика Британія) — одноразова виплата $20 тис. та річна віза для нових мешканців. Також за переїзд до Великої Британії вчителям фізики та мов пропонують до 10 тис. фунтів стерлінгів;
- Естонія — надається до $50 тис. фінансування стартапам, що релокуються, а також пропонують спрощену візову підтримку для підприємців;
- Острів Антикітера (Греція) — пропонують безкоштовне житло новачкам, землю та щомісячну стипендія 500 євро протягом перших трьох років;
- Ірландія — гранти на бізнес на сотні тисяч євро. Умови — створити робочі місця та досягнути певного обсягу виручки;
- Італія (регіони Апулія, Абруццо, Калабрія) — виплати до 44 тис. євро та щомісячні доплати до 1000 євро протягом кількох років;
- Іспанія — 10 тис. євро для молоді, бізнесменам — фінансування до 50 тис. євро за переїзд у малі міста;
- М. Альбінен (Швейцарія) — до 25 тис. франків за умови проживання 10 років для нових мешканців до 45 років;
- Провінція Саскачеван (Канада) — виплати протягом 7 років до 20 тис. канадських доларів випускникам, які там проживатимуть та навчатимуться;
- США. Програми стимулювання в окремих штатах. Зокрема, у Алясці щорічно виплачують дивіденди (близько $3200), а в Айові та Канзасі пропонують допомогу на житло;
- Чилі. Програма Start-Up Chile — до $300 тис. підприємцям на створення бізнесу;
- Японія. Програма регіонального відродження — $10 тис. на переїзд у сільську місцевість;
- Нова Зеландія — 10 тис. новозеландських доларів вчителям середньої школи та спрощений процес отримання резидентства;
- Маврикій — до 20 тис. рупій (≈430 доларів) фінансування для стартапів, а також компенсація витрат на оплату праці місцевих співробітників.
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