Які країни готові платити за переїзд — Finance.ua
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Які країни готові платити за переїзд

Світ
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Які країни готові платити за переїзд
Які країни готові платити за переїзд
Деякі країни прагнуть заохочити нових мешканців, пропонуючи їм фінансову підтримку при переїзді. Це дозволяє відновити малонаселені регіони, залучити молодь і бізнес, а також заповнити дефіцит кадрів.
Видання visitworld. today розповідає, які країни платять за переїзд у 2025 році.

Чому країни платять за переїзд

Старіння населення, переїзд молоді до мегаполісів, кадрова криза, потреба у відновленні економіки — усе це сприяє тому, щоб уряди країни шукали способи стимулювання для переїзду нових жителів
Гроші надають як стимул — аби заселити малі міста, острови або села, створити нові робочі місця та підтримати розвиток інфраструктури.

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Проте існують умови отримання виплат. Наприклад, деякі країни пропонують купити житло за символічну суму з умовою проживання та ремонту, або нові мешканці повинні мати фахову освіту чи запустити бізнес.

Країни, які платять за переїзд у 2025 році

  • Австрія. Програма «Червона-біла-червона карта» — отримання візи з довгостроковим проживанням, допомога з документами та житлом для кваліфікованих фахівців;
  • Острів Сарк (Велика Британія) — одноразова виплата $20 тис. та річна віза для нових мешканців. Також за переїзд до Великої Британії вчителям фізики та мов пропонують до 10 тис. фунтів стерлінгів;
  • Естонія — надається до $50 тис. фінансування стартапам, що релокуються, а також пропонують спрощену візову підтримку для підприємців;
  • Острів Антикітера (Греція) — пропонують безкоштовне житло новачкам, землю та щомісячну стипендія 500 євро протягом перших трьох років;
  • Ірландія — гранти на бізнес на сотні тисяч євро. Умови — створити робочі місця та досягнути певного обсягу виручки;
  • Італія (регіони Апулія, Абруццо, Калабрія) — виплати до 44 тис. євро та щомісячні доплати до 1000 євро протягом кількох років;
  • Іспанія — 10 тис. євро для молоді, бізнесменам — фінансування до 50 тис. євро за переїзд у малі міста;
  • М. Альбінен (Швейцарія) — до 25 тис. франків за умови проживання 10 років для нових мешканців до 45 років;
  • Провінція Саскачеван (Канада) — виплати протягом 7 років до 20 тис. канадських доларів випускникам, які там проживатимуть та навчатимуться;
  • США. Програми стимулювання в окремих штатах. Зокрема, у Алясці щорічно виплачують дивіденди (близько $3200), а в Айові та Канзасі пропонують допомогу на житло;
  • Чилі. Програма Start-Up Chile — до $300 тис. підприємцям на створення бізнесу;
  • Японія. Програма регіонального відродження — $10 тис. на переїзд у сільську місцевість;
  • Нова Зеландія — 10 тис. новозеландських доларів вчителям середньої школи та спрощений процес отримання резидентства;
  • Маврикій — до 20 тис. рупій (≈430 доларів) фінансування для стартапів, а також компенсація витрат на оплату праці місцевих співробітників.
За матеріалами:
visitworld.today
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