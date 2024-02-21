Які компанії є найбільшими експортерами зерна в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які компанії є найбільшими експортерами зерна в Україні

Аграрний ринок
124
Які компанії є найбільшими експортерами зерна в Україні
Які компанії є найбільшими експортерами зерна в Україні
Протести європейських фермерів на кордоні проти українського зерна набирають обертів. Аграрії з Польщі, Румунії, Угорщини та інших країн скаржаться, що надлишок продукції з України призводить до конкуренції та падіння попиту на місцеву продукцію. Фермери також стверджують, що українські виробники демпінгують ціни, що призводить до зниження вартості зерна на внутрішніх ринках і вони зазнають збитків. Протести проти українського зерна б’ють не лише по фермерах, а й по великих міжнародних компаніях, на частку яких у 2022−2023 роках припадало більше 40% експорту. Що це за компанії - читайте далі.
Читайте також
Найбільшим експортером українського зерна є компанія «Кернел», на яку припадає 8%. Це найбільший у світі виробник та експортер соняшникової олії, продукція якого поставляється до більш ніж 70 країн світу.
На французького зернотрейдера Louis Dreyfus припадає 7% загального експорту українського зерна, що робить його найбільшим експортером цієї продукції серед іноземних компаній.
Які компанії є найбільшими експортерами зерна в Україні
Частку по 5% у загальному експорті зерна з України мають американський постачальник сільськогосподарської продукції Cargill, американська корпорація Archer Daniels Midland, а також українська аграрна компанія «Нібулон» (засновник Олексій Вадатурський загинув у липні 2022-го внаслідок обстрілу Миколаєва російськими військами).
«Агропросперіс» експортував 4% українського зерна. Це українська група компаній, яка займається виробництвом зернових та олійних культур. При цьому інвестує в «Агропросперіс» американська транснаціональна інвестиційна група NCH Capital.

Читайте також: Чому поляки знову блокують кордон, та скільки через це втрачає Україна

Експортом українського зерна займається також китайська компанія Cofco International — це один із найбільших виробників, переробників та трейдерів сільськогосподарської продукції. У 2022−2023 роках компанія експортувала 3% зерна.
Також 3% серед загального обсягу експорту має агропромислова компанія Viterra (Швейцарія).
На частку українського агрохолдингу «Укрландфармінг» припало 2% експорту зерна, на частку «Олам Україна» («дочки» сінгапурської OLAM International) — 1%.
За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.