Які компанії є найбільшими експортерами зерна в Україні — Finance.ua

Які компанії є найбільшими експортерами зерна в Україні Сьогодні 07:57 — Аграрний ринок

Які компанії є найбільшими експортерами зерна в Україні

Протести європейських фермерів на кордоні проти українського зерна набирають обертів. Аграрії з Польщі, Румунії, Угорщини та інших країн скаржаться, що надлишок продукції з України призводить до конкуренції та падіння попиту на місцеву продукцію. Фермери також стверджують, що українські виробники демпінгують ціни, що призводить до зниження вартості зерна на внутрішніх ринках і вони зазнають збитків. Протести проти українського зерна б’ють не лише по фермерах, а й по великих міжнародних компаніях, на частку яких у 2022−2023 роках припадало більше 40% експорту. Що це за компанії - читайте далі.

Найбільшим експортером українського зерна є компанія «Кернел», на яку припадає 8%. Це найбільший у світі виробник та експортер соняшникової олії, продукція якого поставляється до більш ніж 70 країн світу.

На французького зернотрейдера Louis Dreyfus припадає 7% загального експорту українського зерна, що робить його найбільшим експортером цієї продукції серед іноземних компаній.

Частку по 5% у загальному експорті зерна з України мають американський постачальник сільськогосподарської продукції Cargill, американська корпорація Archer Daniels Midland, а також українська аграрна компанія «Нібулон» (засновник Олексій Вадатурський загинув у липні 2022-го внаслідок обстрілу Миколаєва російськими військами).

«Агропросперіс» експортував 4% українського зерна. Це українська група компаній, яка займається виробництвом зернових та олійних культур. При цьому інвестує в «Агропросперіс» американська транснаціональна інвестиційна група NCH Capital.

Експортом українського зерна займається також китайська компанія Cofco International — це один із найбільших виробників, переробників та трейдерів сільськогосподарської продукції. У 2022−2023 роках компанія експортувала 3% зерна.

Також 3% серед загального обсягу експорту має агропромислова компанія Viterra (Швейцарія).

На частку українського агрохолдингу «Укрландфармінг» припало 2% експорту зерна, на частку «Олам Україна» («дочки» сінгапурської OLAM International) — 1%.

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