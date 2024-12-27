Які графіки відключення світла діятимуть у п’ятницю діятимуть — Finance.ua

Які графіки відключення світла діятимуть у п’ятницю діятимуть
Погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів у п’ятницю, 27 грудня, заплановані з 08:00 до 17:00, будуть застосовані пів черги.
Про це Укренерго повідомило у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Для бізнесу та промисловості із 08:00 до 17:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
В Укренерго нагадали, що обмежити споживання електроенергії вимушені через масовану ракетно-дронову атаку, яку російські війська скоїли 25 грудня.
«Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», — заявили в компанії.
Наголошується, що час застосування й обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальна інформація про графіки відключень у конкретному регіоні будуть доступні на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соціальних мережах.
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