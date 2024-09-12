Які гібриди купують укранці: на що зріс попит — Finance.ua
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Які гібриди купують укранці: на що зріс попит

Технології&Авто
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Які гібриди купують укранці: на що зріс попит
Які гібриди купують укранці: на що зріс попит
У минулому місяці автопарк України поповнили понад 3,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV).
Про це повідомляє Укравтопром.
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Це на 76% більше, ніж торік Частка нових авто в цій кількості становила 58%, проти 63% торік.
В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (414 од.)
Другий результат у TOYOTA Yaris Cross (134 од.)
Третій за популярністю — NISSAN X-Trail (133 од.)
В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Fusion US (92 од.)
Також у лідерській трійці: TOYOTA RAV-4 (78 од.) та KIA Niro (73 од.).
Нагадаємо, У минулому місяці автопарк України поповнили понад 3,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV).

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, депутати планують запровадити систему відеомоніторингу за фізичними особами та автомобілями, а також іншими транспортними засобами. Саме це передбачає зареєстрований у парламенті законопроєкт№ 11 031. Згідно з текстом законопроєкту, об’єктами відеомоніторингу будуть інформаційні об’єкти, до яких належать фізичні особи, а також транспортні засоби.
  • Як відомо, не всі опції в авто корисні і потрібні водіям — деякі з них, по суті, абсолютно не приносять користі, а іноді й зовсім дратують кермувальників своєю присутністю. Що це за опції, з’ясували аналітики агентства J.D. Power шляхом опитування понад 80 тисяч людей у ​​період з липня 2023 року по травень 2024-го.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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