Які гібридні авто українці купували у 2022 році: найпопулярніші моделі — Finance.ua
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Які гібридні авто українці купували у 2022 році: найпопулярніші моделі

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Які гібридні авто українці купували у 2022 році: найпопулярніші моделі
Які гібридні авто українці купували у 2022 році: найпопулярніші моделі
2022 року українці купили 11,1 тисячі гібридних автомобілів. Це на 40% менше, ніж торік. Про це повідомили в Укравтопромі.
В основному у 2022 році українці купували гібридні авто. Приблизно 5 тисяч гібридів були новими. Інші 6,1 тисячі авто придбали на вторинному ринку.
Частка гібридів на ринку нових легкових автомобілів в Україні склала 13%. За 2022 рік лише 1,6% склали імпортовані авто з пробігом.

Найпопулярніші нові гібриди у 2022 році:

  1. Toyota RAV4 Hybrid — 1132 авто.
  2. Mercedes-Benz GLE — 426 авто.
  3. Toyota Highlander Hybrid — 393 авто.

Найпопулярніші гібридні авто з пробігом:

  1. Toyota Prius — 750 авто
  2. Ford Fusion — 641 авто
  3. Ford C-Max Hybrid — 416 авто
Раніше стало відомо, які старі автомобілі українці приганяли з інших країн у 2022 році. Навесні ринок вживаних автомобілів обвалився, адже після початку повномасштабного російського вторгнення їх реєстрацію тимчасово припинили.
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Так, у низці регіонів відзначено суттєве зростання імпорту порівняно з 2021 роком. Так, у Волинській області ввезли на 51,1% більше авто, у Львівській — на 23,3%, а у Рівненській — на 17,5%. Найбільше падіння відзначено у Донецькій (-86,3%), Херсонській (-80,9%) та Харківській (-68,6%) областях, де у 2022 році велися найактивніші бойові дії.

ТОП-10 найпопулярніших брендів імпортних вживаних авто:

  1. Volkswagen — 77 081 авто
  2. Renault — 35 256
  3. Ford — 28 910
  4. Opel — 26 965
  5. Skoda — 25 457
  6. Audi — 24 924
  7. BMW — 21 069
  8. Mercedes-Benz — 18 246
  9. Nissan — 17 101
  10. Hyundai — 13 608
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За матеріалами:
Finance.ua
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