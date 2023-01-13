Які гібридні авто українці купували у 2022 році: найпопулярніші моделі — Finance.ua

Які гібридні авто українці купували у 2022 році: найпопулярніші моделі
2022 року українці купили 11,1 тисячі гібридних автомобілів. Це на 40% менше, ніж торік. Про це повідомили в Укравтопромі.
В основному у 2022 році українці купували гібридні авто. Приблизно 5 тисяч гібридів були новими. Інші 6,1 тисячі авто придбали на вторинному ринку.
Частка гібридів на ринку нових легкових автомобілів в Україні склала 13%. За 2022 рік лише 1,6% склали імпортовані авто з пробігом.
Найпопулярніші нові гібриди у 2022 році:
- Toyota RAV4 Hybrid — 1132 авто.
- Mercedes-Benz GLE — 426 авто.
- Toyota Highlander Hybrid — 393 авто.
Найпопулярніші гібридні авто з пробігом:
- Toyota Prius — 750 авто
- Ford Fusion — 641 авто
- Ford C-Max Hybrid — 416 авто
Раніше стало відомо, які старі автомобілі українці приганяли з інших країн у 2022 році. Навесні ринок вживаних автомобілів обвалився, адже після початку повномасштабного російського вторгнення їх реєстрацію тимчасово припинили.
Так, у низці регіонів відзначено суттєве зростання імпорту порівняно з 2021 роком. Так, у Волинській області ввезли на 51,1% більше авто, у Львівській — на 23,3%, а у Рівненській — на 17,5%. Найбільше падіння відзначено у Донецькій (-86,3%), Херсонській (-80,9%) та Харківській (-68,6%) областях, де у 2022 році велися найактивніші бойові дії.
ТОП-10 найпопулярніших брендів імпортних вживаних авто:
- Volkswagen — 77 081 авто
- Renault — 35 256
- Ford — 28 910
- Opel — 26 965
- Skoda — 25 457
- Audi — 24 924
- BMW — 21 069
- Mercedes-Benz — 18 246
- Nissan — 17 101
- Hyundai — 13 608
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