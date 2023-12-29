Які фрукти та овочі найчастіше купує Україна у ЄС — Finance.ua

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Які фрукти та овочі найчастіше купує Україна у ЄС

Аграрний ринок
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Які фрукти та овочі найчастіше купує Україна у ЄС
Які фрукти та овочі найчастіше купує Україна у ЄС
Країни ЄС у 2022 році експортували до України 361,3 тис. т свіжих овочів та фруктів на €246,8 млн. Імпорт у цьому сегменті склав 9,6 тис. т на €20,3 млн.
Про це свідчать дані Євростату, пише Fepex.
Серед продуктів, які ЄС найбільше експортує до України, — цибуля та часник — 83,03 тис. т на суму €32 млн у 2022 році та цитрусові - майже 57 тис. т на суму €46,6 млн.
Далі йде постачання моркви та ріпи/редьки — 46,9 тис. т на €14,4 млн та капусти — 30,4 тис. т на €13,8 млн.
Основними продуктами, імпортованими ЄС з України, є яблука та груші, яких у 2022 році було ввезено 3,1 тис. т на суму €2,2 млн.
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Нагадаємо, Міністерство сільського господарства США (USDA) прогнозує незначне зростання світового виробництва яблука — до 83,1 млн. тонн, оскільки відновлення поставок у Китаї, Південній Африці та США компенсує втрати в Європейському Союзі та Туреччині. При цьому сектор сподівається на відновлення у 2024 році після 5%-го зниження обсягів у 2023 році.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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