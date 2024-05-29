Які доступні кросовери з пробігом можна купити за $7000 — Finance.ua
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Які доступні кросовери з пробігом можна купити за $7000

Технології&Авто
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Які доступні кросовери з пробігом можна купити за $7000
Які доступні кросовери з пробігом можна купити за $7000
Кросовери — найпопулярніший сегмент на українському вторинному авторинку, його частка зараз сягає 25%. Впродовж минулого 2023 року таких легковиків було сумарно куплено понад 280 тисяч, цього року (за 4 місяці) — 125 тисяч. Тобто, в середньому щодня своїм першим чи наступним автомобілем кросовери обирають більш як 1000 автомобілістів, і це без урахування торгів новими авто.

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Експерти auto. ria створили рейтинг кросоверів в рамках $6−8 тис. За їх словами, до списку потрапили ті моделі, пропозицій з якими за принципами відбору найбільше на порталі, і за цим же показником розмістили їх у списку.

1. Hyundai Tucson

Які доступні кросовери з пробігом можна купити за $7000

2. Mitsubishi Outlander

Які доступні кросовери з пробігом можна купити за $7000

3. Mazda CX-7

Які доступні кросовери з пробігом можна купити за $7000

4. Suzuki Grand Vitara

Які доступні кросовери з пробігом можна купити за $7000

5. Subaru Forester

Які доступні кросовери з пробігом можна купити за $7000

6. KIA Sportage

Які доступні кросовери з пробігом можна купити за $7000

7. Nissan Qashqai

Які доступні кросовери з пробігом можна купити за $7000

8. SsangYong Kyron

Які доступні кросовери з пробігом можна купити за $7000

9. Nissan X-Trail

Які доступні кросовери з пробігом можна купити за $7000

10. SsangYong Rexton

Які доступні кросовери з пробігом можна купити за $7000

11. Chevrolet Captiva

Які доступні кросовери з пробігом можна купити за $7000

12. Subaru Outback

Які доступні кросовери з пробігом можна купити за $7000

13. KIA Soul

Які доступні кросовери з пробігом можна купити за $7000

14. Subaru Tribeca

Які доступні кросовери з пробігом можна купити за $7000

15. KIA Sorento

Які доступні кросовери з пробігом можна купити за $7000
Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Хочу вигідно придбати автоцивілку

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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