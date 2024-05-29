Які доступні кросовери з пробігом можна купити за $7000 — Finance.ua

Які доступні кросовери з пробігом можна купити за $7000
Кросовери — найпопулярніший сегмент на українському вторинному авторинку, його частка зараз сягає 25%. Впродовж минулого 2023 року таких легковиків було сумарно куплено понад 280 тисяч, цього року (за 4 місяці) — 125 тисяч. Тобто, в середньому щодня своїм першим чи наступним автомобілем кросовери обирають більш як 1000 автомобілістів, і це без урахування торгів новими авто.
Читайте також: Як купити авто зі США
Експерти auto. ria створили рейтинг кросоверів в рамках $6−8 тис. За їх словами, до списку потрапили ті моделі, пропозицій з якими за принципами відбору найбільше на порталі, і за цим же показником розмістили їх у списку.
1. Hyundai Tucson
2. Mitsubishi Outlander
3. Mazda CX-7
4. Suzuki Grand Vitara
5. Subaru Forester
6. KIA Sportage
7. Nissan Qashqai
8. SsangYong Kyron
9. Nissan X-Trail
10. SsangYong Rexton
11. Chevrolet Captiva
12. Subaru Outback
13. KIA Soul
14. Subaru Tribeca
15. KIA Sorento
Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.
Хочу вигідно придбати автоцивілку
Поділитися новиною