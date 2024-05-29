Які доступні кросовери з пробігом можна купити за $7000 — Finance.ua

Які доступні кросовери з пробігом можна купити за $7000 Сьогодні 21:06 — Технології&Авто

Які доступні кросовери з пробігом можна купити за $7000

Кросовери — найпопулярніший сегмент на українському вторинному авторинку, його частка зараз сягає 25%. Впродовж минулого 2023 року таких легковиків було сумарно куплено понад 280 тисяч, цього року (за 4 місяці) — 125 тисяч. Тобто, в середньому щодня своїм першим чи наступним автомобілем кросовери обирають більш як 1000 автомобілістів, і це без урахування торгів новими авто.

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Експерти auto. ria створили рейтинг кросоверів в рамках $6−8 тис. За їх словами, до списку потрапили ті моделі, пропозицій з якими за принципами відбору найбільше на порталі, і за цим же показником розмістили їх у списку.

1. Hyundai Tucson

2. Mitsubishi Outlander

3. Mazda CX-7

4. Suzuki Grand Vitara

5. Subaru Forester

6. KIA Sportage

7. Nissan Qashqai

8. SsangYong Kyron

9. Nissan X-Trail

10. SsangYong Rexton

11. Chevrolet Captiva

12. Subaru Outback

13. KIA Soul

14. Subaru Tribeca

15. KIA Sorento

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