Які документи потрібні для виїзду за кордон на машині — Finance.ua

Які документи потрібні для виїзду за кордон на машині Вчора 13:01 — Особисті фінанси

Які документи потрібні для виїзду за кордон на машині

Українці, рятуючись від війни, обирають інші країни для тимчасового проживання. Тож експерти вирішили нагадати, які документи знадобляться, якщо ви плануєте перетинати кордон на автівці.

При перетині державного кордону на автомобілі при собі потрібно мати такі документи:

водійське посвідчення, що відповідає міжнародним стандартам;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт) із особистою інформацією, продубльованою латиницею;



розпізнавальний знак України на авто (UA);



державний номерний знак на авто. Якщо ви маєте індивідуальний номерний знак, пам’ятайте, що діє він тільки на території України. Закордон можна виїхати лише на державних номерних знаках;



дійсний договір міжнародного страхування «Зелена карта» (згідно зі статею 16 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»).



Для виїзду за кордон на автомобілі особою, що не є власником авто також потрібно мати один з наступних документів:

довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд закордон;

тимчасовий реєстраційний талон на право управління автомобілем.

Наявність техпаспорта на автомобіль для третьої особи обов’язкова.

Якщо ви перебуваєте закордоном, довіреність на водіння автомобіля можна оформити в посольстві/консульстві України або у нотаріуса в країні перебування (така довіреність має бути апостильована, перекладена українською і завірена в українського нотаріуса). Присутність особи, на яку оформлюється довіреність при цьому не обов’язкова.

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