Які документи підтверджують право на виїзд за межі України — Finance.ua

Які документи підтверджують право на виїзд за межі України Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Які документи підтверджують право на виїзд за межі України

Працівники Державної прикордонної служби України перевіряють наявність військово-облікових документів у всіх осіб, які мають право на виїзд.

Хто та як може виїхати за кордон у 2025 році. Про це сказано в статті Finance.ua

Звісно, аби мати дозвіл на перетин кордону, треба відповідні документи, які надаватимуть цю можливість.

Для перетину кордону у 2025 році обов’язковими документами є:

внутрішній паспорт;

закордонний паспорт.

Якщо брати до уваги вищезазначені категорії чоловіків призовного віку, то тут документи потрібно наступні:

Для заброньованих:

документ, який підтверджує факт бронювання такої особи;

рішення про службове відрядження.

Чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти на війні:

документи, які підтверджують родинні зв’язки;

задокументований факт загибелі або зникнення безвісти близьких родичів;

довідка про відстрочку від призову на військову службу (відповідна відмітка у військово-облікових документах), яка видається ТЦК або СП.

Чоловіки з інвалідністю I, II та III групи:

довідка форми № 157−1/о;

посвідчення, що підтверджує статус інваліда/пенсійне посвідчення/документ, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

Важливий момент ще полягає й в тому, що документ про інвалідність має бути отриманим саме в Україні. Якщо група інвалідності була призначена за кордоном — чоловік не зможе виїхати з України.

Чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю I або II групи:

висновок МСЕК або лікарсько-консультативною комісією про надання групи інвалідності особі, яку супроводжує;

посвідчення інваліда/пенсійного посвідчення в особи, яку супроводжують;

документи, які підтверджують родинні зв’язки між чоловіком та особою, яку він супроводжує;

докази отримання чоловіком соціальної компенсації від держави за догляд, якщо така призначена за законом;

військово-обліковий документ з актуальним VIN-кодом та відміткою про відстрочку за відповідною статтею;

довідка про відстрочку (дійсна лише за наявності ВОД).

Багатодітні чоловіки, які мають троє або більше неповнолітніх дітей:

свідоцтва про народження всіх дітей;

свідоцтво про шлюб/розірвання шлюбу;

рішення органу опіки або посвідчення батька багатодітної сім’ї.

Нюансом щодо цієї категорії чоловіків є те, що нова постанова додатково вимагає договір між чоловіком і його колишнім подружжям про те, що він бере участь в утриманні своїх неповнолітніх дітей.

Чоловіки, які самостійно виховують дітей:

свідоцтво про народження дитини;

свідоцтво про смерть матері, або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, або документ про визнання матері зниклою безвісти або оголошення матері померлою.

Чоловіки, які супроводжують хворих дітей:

довідки про отримання державної допомоги на дитину, яка хвора на тяжкі захворювання;

документ, виданий лікарсько-консультативною комісією з діагнозом дитини;

документи, які підтверджують родинні зв’язки з дитиною (свідоцтво про народження);

якщо дитину супроводжує опікун, піклувальник, названі батьки, батьки-вихователі, потрібні документи, які підтверджують повноваження особи, що супроводжує дитину;

військово-обліковий документ з актуальним VIN-кодом.

Військові, які виїжджають за кордон на лікування, реабілітацію або навчання:

направлення на лікування за кордон;

лист від МОЗ про те, що іноземна установа охорони здоров’я приймає його на лікування;

військовий квиток.

Чоловіки водії, які виїжджають за системою «Шлях»:

ліцензія на міжнародні перевезення вантажів компанії, в якій працює водій;

військово-обліковий документ актуального зразка;

права відповідної категорії та зразку.

Чоловіки волонтери:

відомості про внесення волонтера до системи «Шлях»;

військово-обліковий документ актуального зразка;

права відповідної категорії та зразку (якщо волонтер керує транспортним засобом).

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