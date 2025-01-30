Які документи підтверджують право на виїзд за межі України — Finance.ua

Які документи підтверджують право на виїзд за межі України
Працівники Державної прикордонної служби України перевіряють наявність військово-облікових документів у всіх осіб, які мають право на виїзд.
Про це сказано в статті Finance.ua Хто та як може виїхати за кордон у 2025 році.
Звісно, аби мати дозвіл на перетин кордону, треба відповідні документи, які надаватимуть цю можливість.
Для перетину кордону у 2025 році обов’язковими документами є:
- внутрішній паспорт;
- закордонний паспорт.
Якщо брати до уваги вищезазначені категорії чоловіків призовного віку, то тут документи потрібно наступні:
Для заброньованих:
- документ, який підтверджує факт бронювання такої особи;
- рішення про службове відрядження.
Чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти на війні:
- документи, які підтверджують родинні зв’язки;
- задокументований факт загибелі або зникнення безвісти близьких родичів;
- довідка про відстрочку від призову на військову службу (відповідна відмітка у військово-облікових документах), яка видається ТЦК або СП.
Чоловіки з інвалідністю I, II та III групи:
- довідка форми № 157−1/о;
- посвідчення, що підтверджує статус інваліда/пенсійне посвідчення/документ, що підтверджує призначення соціальної допомоги.
Важливий момент ще полягає й в тому, що документ про інвалідність має бути отриманим саме в Україні. Якщо група інвалідності була призначена за кордоном — чоловік не зможе виїхати з України.
Чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю I або II групи:
- висновок МСЕК або лікарсько-консультативною комісією про надання групи інвалідності особі, яку супроводжує;
- посвідчення інваліда/пенсійного посвідчення в особи, яку супроводжують;
- документи, які підтверджують родинні зв’язки між чоловіком та особою, яку він супроводжує;
- докази отримання чоловіком соціальної компенсації від держави за догляд, якщо така призначена за законом;
- військово-обліковий документ з актуальним VIN-кодом та відміткою про відстрочку за відповідною статтею;
- довідка про відстрочку (дійсна лише за наявності ВОД).
Багатодітні чоловіки, які мають троє або більше неповнолітніх дітей:
- свідоцтва про народження всіх дітей;
- свідоцтво про шлюб/розірвання шлюбу;
- рішення органу опіки або посвідчення батька багатодітної сім’ї.
Нюансом щодо цієї категорії чоловіків є те, що нова постанова додатково вимагає договір між чоловіком і його колишнім подружжям про те, що він бере участь в утриманні своїх неповнолітніх дітей.
Чоловіки, які самостійно виховують дітей:
- свідоцтво про народження дитини;
- свідоцтво про смерть матері, або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, або документ про визнання матері зниклою безвісти або оголошення матері померлою.
Чоловіки, які супроводжують хворих дітей:
- довідки про отримання державної допомоги на дитину, яка хвора на тяжкі захворювання;
- документ, виданий лікарсько-консультативною комісією з діагнозом дитини;
- документи, які підтверджують родинні зв’язки з дитиною (свідоцтво про народження);
- якщо дитину супроводжує опікун, піклувальник, названі батьки, батьки-вихователі, потрібні документи, які підтверджують повноваження особи, що супроводжує дитину;
- військово-обліковий документ з актуальним VIN-кодом.
Військові, які виїжджають за кордон на лікування, реабілітацію або навчання:
- направлення на лікування за кордон;
- лист від МОЗ про те, що іноземна установа охорони здоров’я приймає його на лікування;
- військовий квиток.
Чоловіки водії, які виїжджають за системою «Шлях»:
- ліцензія на міжнародні перевезення вантажів компанії, в якій працює водій;
- військово-обліковий документ актуального зразка;
- права відповідної категорії та зразку.
Чоловіки волонтери:
- відомості про внесення волонтера до системи «Шлях»;
- військово-обліковий документ актуального зразка;
- права відповідної категорії та зразку (якщо волонтер керує транспортним засобом).
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