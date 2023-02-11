Які документи мають надати громадяни призовного віку під час працевлаштування — Finance.ua

Які документи мають надати громадяни призовного віку під час працевлаштування Сьогодні 16:24 — Особисті фінанси

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» передбачає синхронізацію Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з іншими державними реєстрами. Про це пише Кадровик.

Для актуалізації даних кожен роботодавець повинен вести та регулярно оновлювати різноманітні облікові документи.

Військово-облікові документи роботодавець, відповідно до частини другої статті 24 КЗпП, має вимагати з 23 квітня 2021 року, згідно з Законом України від 30 березня 2021 року № 1357-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку».

Які саме документи повинні надати роботодавцеві громадяни:

призовники повинні надати приписне посвідчення;

військовозобов’язані — військовий квиток чи тимчасове посвідчення;

резервісти — військовий квиток.

Роботодавець зобов’язаний взяти кожного нового працівника на військовий облік у ТЦК та СП та довести до його відома під особистий підпис Правила військового обліку. Про звільнення з роботи кожного працівника роботодавець також повинен повідомляти відповідні ТЦК та СП.

Чи можуть звільнити працівника, який давно працює та відмовляється надавати документи про військовий облік?

Формально, роботодавець має право просити надати інформацію про військовий облік працівника. Роботодавець зобов’язаний вести Списки персонального військового обліку на підприємствах.

А тому може перевіряти в громадян наявність військового квитка у паперовій формі або в електронній (з використанням мобільного застосунку «Дія») як під час оформлення на роботу, так і в уже прийнятих на роботу. У разі відмови надати таку інформацію звільнити працівника з роботи не можна.

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