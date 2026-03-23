Які ціни в аквапарку в Буковелі, порівняно з іншими сусідніми

Аквапарк Mavka у Буковелі за перший повний рік роботи отримав 407,8 млн грн доходу та понад 312 млн грн прибутку.
Вартість відвідування комплексу сягає 3200 грн за день — це дорожче, ніж у багатьох популярних аквапарках Європи.
Про це повідомляється в даних оператора YouControl, пише Дело.
Комплекс відкрили у 2024 році як частину масштабного інвестиційного проєкту на курорті Буковель. Загальний обсяг інвестицій оцінюється приблизно у 2 млрд грн.
Ціна
Площа аквапарку перевищує 18 тисяч квадратних метрів, а його пропускна здатність — до 1750 відвідувачів на день. Інфраструктура включає басейни, водні гірки та SPA-зони.
Оператором об’єкта є ТОВ «Аквапарк», яке повністю належить ТОВ «Буковель». Кінцевими бенефіціарами виступають Захар Палиця (55%) та Оксана Палиця (45%) — діти колишнього народного депутата Ігоря Палиці.
Максимальна ціна за денне відвідування аквапарку становить 3200 грн, що фактично виводить його у сегмент найдорожчих розважальних комплексів Європи.
Приклад
- у Польщі повний день у популярних аквапарках коштує близько 900 грн;
- в Угорщині — від 430 до 1400 грн;
- у Словаччині — приблизно 1400−1800 грн.
А от найбільший термальний аквапарк світу Therme Erding у Німеччині пропонує повний доступ приблизно за 2900 грн — що співставно або навіть дешевше, ніж у Буковелі.
