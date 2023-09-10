Які браузери найпопулярніші у світі — Finance.ua

Які браузери найпопулярніші у світі Сьогодні 04:35 — Технології&Авто

Які браузери найпопулярніші у світі

Браузери стали невід'ємною частиною нашого онлайн-життя. Вони допомагають нам отримувати доступ до величезної кількості інформації, перевіряти електронну пошту, спілкуватися у соцмережах і багато іншого. Без браузерів неможливо уявити сам інтернет.

Про це пише Speka.

Коли компанія Google оголосила про випуск власного веббраузера Chrome у 2008 році, багато людей здивувалися, навіщо Google створювати веббраузер. Краще було б запитати, чому Google не створив веббраузер раніше, адже весь бізнес компанії полягав у тому, щоб люди використовували браузер для доступу до сервісів Google.

Інфографіка: Speka

Щоб наздогнати Firefox, знадобилося трохи більше часу, але у четвертому кварталі 2011 року частка Chrome у глобальному вебсерфінгу перевищила частку Firefox. Менш ніж через рік Chrome став браузером номер один у світі, обігнавши Internet Explorer від Microsoft, який домінував на ринку лише п’ять років тому.

Цікаво, що сходження Chrome відбулося майже повністю за рахунок браузера Microsoft. З третього кварталу 2008 року ринкова частка Internet Explorer упала з 68% до 25%, тоді як частка Chrome злетіла з нуля до 43%. Сьогодні наступник Internet Explorer, Edge, контролює лише 5% світового ринку, коли у Chrome стабільні 60%. Найближчий його конкурент Safari має 20% світового ринку.

Які браузери найпопулярніші на континентах

Згідно з даними компанії StatCounter, що займається вебтрекінгом, Chrome є найпопулярнішим інтернет-браузером у світі. З липня по серпень 2023 року його використовували 63,6% інтернет-користувачів у світі.

Safari посідає друге місце, ним користуються трохи менше 20% світової інтернет-спільноти. Edge (5,4%), Firefox (2,9%), Opera (2,7%) і Samsung (2,3%) значно відстають.

Інфографіка: Speka

Chrome особливо популярний у Південній Америці, де його частка на ринку браузерів становить 78,9%. У Європі та Північній Америці цей показник нижчий — 58,6% і 53,1% відповідно. Частка ринку Chrome у Сполучених Штатах була трохи нижчою за середній показник у Північній Америці, де цей браузер використовували 51,7% користувачів, за ним йшли Safari (30,8%), Edge (8,4%), Opera (3,5%), Firefox (3,5%) та Samsung Internet (1,1%).

Safari є найпоширенішим веббраузером у низці невеликих країн і островів, серед яких Північна Корея (90,99%), Бермудські острови (92,7%), Фарерські острови (78,52%) та Андорра (56,9%), тоді як Вірменія є однією з небагатьох країн, де перевагу віддають Firefox (Firefox — 55% користувачів, Chrome — 31,9% і Safari — 8,7%). Африка — єдиний континент, де Safari не посідає друге місце, а відсунутий на третє після конкурента Opera.

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