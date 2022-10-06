Які банки в Україні найнадійніші: у НБУ озвучили оцінку — Finance.ua
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Які банки в Україні найнадійніші: у НБУ озвучили оцінку

Фондовий ринок
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Які банки в Україні найнадійніші: у НБУ озвучили оцінку
Які банки в Україні найнадійніші: у НБУ озвучили оцінку
В Україні через повномасштабну війну виник ризик неповернення частини кредитів банкам. Це може створити проблеми у певній кількості фінансових установ, проте у випадку з держбанками загрози немає, оскільки докапіталізацію за потреби проведе уряд.
Про це пише Обозреватель.
Проблему з активами визнають і в Національному банку. Однак це не означає, що системний банк, у якого виникнуть проблеми, відразу визнаватимуть неплатоспроможним. Регулятор розроблює програму докапіталізації.
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«Хто зараз емоційно відреагував на законопроєкт, згадаймо, що ми знайшли можливість зберегти свої емоції наприкінці лютого-березня. Наші банки встояли. Зрозуміло, що є дискусії щодо якості активів. Але щодо цих питань НБУ ухвалюватиме рішення після війни, коли ми розумітимемо терміни відновлення економіки», — розповів член Ради НБУ Василь Горбаль.
Він також додав: якщо банк належить державі або ж у держави є частка в банку, то питання докапіталізації вирішуватиме уряд. Йдеться про ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк. Ці установи, вважає Горбаль, є найбільш захищеними.
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«Якщо буде потреба капіталу, держава ухвалюватиме ці рішення без того, щоб хвилювати вкладників», — пояснює Горбаль. Наразі нагнітання ситуації та інформації про те, що банки нібито готують до банкрутства, завдає шкоди фінансовій системі України.
Насамперед це вигідно росії: створити паніку та змусити українців повірити, що попереду — банкопад — на руку лише агресору. Проте водночас варто оцінювати і ризики. На час воєнного стану ухвалено закон, згідно з яким весь розмір депозиту на 100% застрахований Фондом гарантування вкладів.

Банкопад 4.0: бути чи не бути?

За матеріалами:
Обозреватель
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