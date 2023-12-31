Які банки найбільше заробили та витратили — Finance.ua
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Які банки найбільше заробили та витратили

Фондовий ринок
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Які банки найбільше заробили та витратили
Які банки найбільше заробили та витратили, www.freepik.com
Банківський сектор залишається однією з найприбутковіших галузей України. У III кварталі 2023 року фінансисти збільшували темпи своїх заробітків, не нарощуючи реального кредитування економіки, але активно збираючи кошти вкладників та підвищуючи собі зарплати.
З наявним запасом міцності навіть запроваджений 50-відсотковий податок на прибуток навряд чи погіршить ситуацію у нашій банківській системі. «Мінфін» проаналізував її роботу зі свіжих фінансових звітів Нацбанку.

Менше збиткових банків та більше заробітків у лідерів

У III кварталі 2023 року кількість збиткових банків в Україні скоротилася з 8 до 6. Список невдах залишили Юнекс Банк, Банк Портал та БТА Банк, які працювали в мінус у II кварталі. Додався до нього Перший інвестиційний банк, який через російського акціонера (Євген Гінер) працює під наглядом АРМА (Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів).
Найгірший фінансовий результат був зафіксований у Правекс Банку (-56 млн грн), а мінімальний збиток показав Український банк реконструкції та розвитку (-1,1 млн грн). Найгірша динаміка у вищезгаданого ПІБу, який раніше працював із прибутком.
Сукупний мінус збиткової 6-ки склав 154,7 млн — на 38% гірше показника II кварталу.
Втім, 57 із 63 діючих банків показали на 1 жовтня 2023 року прибуток (після оподаткування) у 110 млрд грн і перекрили цей збиток.
Якщо говорити про прибуткові банки, то погіршили свій фінрезультат лише два — Індустріалбанк та Банк Кредит Дніпро, чиї заробітки зменшилися на 18 млн грн (на 16,6%) та 29,8 млн грн (на 9,6%) відповідно, порівнюючи з показниками ІІ кв. Всі інші структури лише збільшували дохід.
Найменший приріст прибутку в липні-вересні продемонстрував Банк Траст-Капітал — лише 1,8% (на 66 тис. грн — до 3,79 млн грн), а найбільший — Полікомбанк із показником 818,9% (на 3,95 млн грн — до 4,4 млн грн). Для об'єктивності: динаміка оцінювалася саме у відсотках, що дозволяє враховувати масштаби фінустанов та динамічність їхнього розвитку.
В абсолютних показниках (млн грн) за цей же період найсильніше прибутковість зросла у трьох держструктур:
  1. Приватбанк — на 13,6 млрд грн (на 45,8%) — до 43,4 млрд грн;
  2. Ощадбанк — на 7,3 млрд грн (на 107,3%) — до 14,2 млрд грн;
  3. Сенс Банк — на 3,4 млрд грн (на 160,5%) — до 5,6 млрд грн.
10-ка найприбутковіших банків не змінилася, порівнюючи з II кв.: там усі держбанки, 4-ка представників західних фінансових груп і один банк із приватним українським капіталом. Невелике перетасовування відбулося лише всередині цього рейтингу.
Які банки найбільше заробили та витратили

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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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