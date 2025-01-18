Які автомобілі назвали найкращими у 2025 році (інфографіка) — Finance.ua

Які автомобілі назвали найкращими у 2025 році (інфографіка) Сьогодні 16:12 — Технології&Авто

Які автомобілі назвали найкращими у 2025 році (інфографіка)

Експерти назвали найкращі автомобілі 2025 року у світі в рамках визначення фіналістів конкурсу World Car of the Year. До списку потрапили переважно недорогі моделі. Журі цього разу зробило зовсім невеликий акцент на електрифікації.

У списку, що складається із десяти фіналістів, багато кросоверів — покупці дуже люблять такі машини. Також є кілька електромобілів та гібридних моделей. Деталі опублікували на сайті конкурсу «Всесвітній автомобіль 2025 року».

Помітно, що журі вже менше віддає пріоритет електрифікованим моделям, які раніше демонстрували тенденцію до домінування в таких списках. Згодом подібні машини стали доступнішими, але інтерес покупців до них знизився.

Серед цих десяти претендентів виберуть переможця World Car of the Year 2025 у квітні.

Обозреватель За матеріалами:

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