Які автомобілі назвали найкращими у 2025 році (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які автомобілі назвали найкращими у 2025 році (інфографіка)

Технології&Авто
24
Які автомобілі назвали найкращими у 2025 році (інфографіка)
Які автомобілі назвали найкращими у 2025 році (інфографіка)
Експерти назвали найкращі автомобілі 2025 року у світі в рамках визначення фіналістів конкурсу World Car of the Year. До списку потрапили переважно недорогі моделі. Журі цього разу зробило зовсім невеликий акцент на електрифікації.
У списку, що складається із десяти фіналістів, багато кросоверів — покупці дуже люблять такі машини. Також є кілька електромобілів та гібридних моделей. Деталі опублікували на сайті конкурсу «Всесвітній автомобіль 2025 року».
Які автомобілі назвали найкращими у 2025 році (інфографіка)
Помітно, що журі вже менше віддає пріоритет електрифікованим моделям, які раніше демонстрували тенденцію до домінування в таких списках. Згодом подібні машини стали доступнішими, але інтерес покупців до них знизився.
Серед цих десяти претендентів виберуть переможця World Car of the Year 2025 у квітні.

Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙

За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.