Які автомобілі дарують українці (інфографіка) — Finance.ua

Які автомобілі дарують українці (інфографіка) Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Які автомобілі дарують українці (інфографіка)

Минулого року було офіційно подаровано 1740 легковиків. Експерти порталу auto.ria визначили, які марки та моделі ставали презентами найчастіше, а також дізналися якого віку ці машини.

Щороку в підсумкову статистику реєстраційних дій з транспортними засобами потрапляє низка таких, які були офіційно подаровані. Наприклад, якщо рахувати лише легкові машини, у 2019 — було подаровано 1 983 автомобілі, у 2020 — 1670, у 2021 — (наразі найбільше число) — 2243 шт., і торік, тобто впродовж 2022 року — 1740 авто. Цього року, у січні, додалося ще 184 подарованих машини. Які ж легковики найчастіше ставали презентами?

Спершу розглянемо список марок, який очолює Toyota, після якої з незначною різницею у кількості розмістився Volkswagen. Далі розрив помітніший, що видно на наступному слайді.

Оскільки їх було небагато, до Топ-15 ці марки не потрапили, але все ж варто про них згадати окремо, бо як подарунки вони доволі цінні. Отже, у 2022-му було подаровано 23 Land Rover, 16 Porsche, 9 Tesla, 2 Bentley та один електричний Jaguar.

Рейтинг моделей, які найчастіше дарують в Україні

Skoda Octavia — 43 шт.;

Volkswagen Passat — 42;



Daewoo Lanos — 37;

Toyota RAV4 — 36;



Toyota Camry — 35;



Hyundai Tucson — 32;



Volkswagen Golf — 26;



Hyundai Accent — 25;



Toyota Land Cruiser Prado — 24;



KIA Sportage — 24;



Volkswagen Transporter — 23;



Toyota Corolla — 23;



Volkswagen Touareg — 20;



Renault Logan — 20;



Volkswagen Tiguan — 18.



Середній вік подарованих автівок склав 10 років, а найстаріший презент мав рік випуску 1966, і ним виявився кумедний «Запорожець» моделі ЗАЗ-965А. Нових автівок, нагадаємо, з 1740 подарованих загалом, було 120 штук.

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