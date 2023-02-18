Які автомобілі дарують українці (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які автомобілі дарують українці (інфографіка)

Особисті фінанси
78
Які автомобілі дарують українці (інфографіка)
Які автомобілі дарують українці (інфографіка)
Минулого року було офіційно подаровано 1740 легковиків. Експерти порталу auto.ria визначили, які марки та моделі ставали презентами найчастіше, а також дізналися якого віку ці машини.
Щороку в підсумкову статистику реєстраційних дій з транспортними засобами потрапляє низка таких, які були офіційно подаровані. Наприклад, якщо рахувати лише легкові машини, у 2019 — було подаровано 1 983 автомобілі, у 2020 — 1670, у 2021 — (наразі найбільше число) — 2243 шт., і торік, тобто впродовж 2022 року — 1740 авто. Цього року, у січні, додалося ще 184 подарованих машини. Які ж легковики найчастіше ставали презентами?
Читайте також
Спершу розглянемо список марок, який очолює Toyota, після якої з незначною різницею у кількості розмістився Volkswagen. Далі розрив помітніший, що видно на наступному слайді.
Які автомобілі дарують українці (інфографіка)
Оскільки їх було небагато, до Топ-15 ці марки не потрапили, але все ж варто про них згадати окремо, бо як подарунки вони доволі цінні. Отже, у 2022-му було подаровано 23 Land Rover, 16 Porsche, 9 Tesla, 2 Bentley та один електричний Jaguar.

Рейтинг моделей, які найчастіше дарують в Україні

  • Skoda Octavia — 43 шт.;
  • Volkswagen Passat — 42;
  • Daewoo Lanos — 37;
  • Toyota RAV4 — 36;
  • Toyota Camry — 35;
  • Hyundai Tucson — 32;
  • Volkswagen Golf — 26;
  • Hyundai Accent — 25;
  • Toyota Land Cruiser Prado — 24;
  • KIA Sportage — 24;
  • Volkswagen Transporter — 23;
  • Toyota Corolla — 23;
  • Volkswagen Touareg — 20;
  • Renault Logan — 20;
  • Volkswagen Tiguan — 18.
Середній вік подарованих автівок склав 10 років, а найстаріший презент мав рік випуску 1966, і ним виявився кумедний «Запорожець» моделі ЗАЗ-965А. Нових автівок, нагадаємо, з 1740 подарованих загалом, було 120 штук.
Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Хочу вигідно придбати автоцивілку

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.