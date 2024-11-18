Які автогрупи продали найбільше автомобілів у 2024: статистика — Finance.ua

Які автогрупи продали найбільше автомобілів у 2024: статистика Сьогодні 03:44 — Технології&Авто

Які автогрупи продали найбільше автомобілів у 2024: статистика

Складено рейтинг автомобільних груп за продажами у 2024 р. У першій десятці — лише одна китайська компанія.

У рейтингу World Car Group у 2024 році домінує Toyota Group, яка зберегла лідерство попри падіння продажів, повідомляє Укравтопром.

З січня до вересня глобальні продажі Toyota Group становили понад 7,6 млн авто, що на 3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У ТОП- 10 увійшли:

Toyota Group — 7,61 млн авто (-3%); Volkswagen Group — 6,13 млн од. (-2,3%); Hyundai-Kia — 5,05 млн од. (-3,7%); Renault Nissan Alliance — 4,61 млн од. (+1,2%); Stellantis — 4,35 млн од. (-8,3%); General Motors — 4,12 млн од. (-6,5%); Honda Motor — 2,863 млн од. (-1,3%); Ford Group — 2,862 млн од. (-0,3%); BYD — 2,52 млн од. (+35,6%); Suzuki — 2,36 млн од. (+4,4%).

Телеканал 24 За матеріалами:

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