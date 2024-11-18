Які автогрупи продали найбільше автомобілів у 2024: статистика — Finance.ua

Які автогрупи продали найбільше автомобілів у 2024: статистика
Складено рейтинг автомобільних груп за продажами у 2024 р. У першій десятці — лише одна китайська компанія.
У рейтингу World Car Group у 2024 році домінує Toyota Group, яка зберегла лідерство попри падіння продажів, повідомляє Укравтопром.
З січня до вересня глобальні продажі Toyota Group становили понад 7,6 млн авто, що на 3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
У ТОП- 10 увійшли:
- Toyota Group — 7,61 млн авто (-3%);
- Volkswagen Group — 6,13 млн од. (-2,3%);
- Hyundai-Kia — 5,05 млн од. (-3,7%);
- Renault Nissan Alliance — 4,61 млн од. (+1,2%);
- Stellantis — 4,35 млн од. (-8,3%);
- General Motors — 4,12 млн од. (-6,5%);
- Honda Motor — 2,863 млн од. (-1,3%);
- Ford Group — 2,862 млн од. (-0,3%);
- BYD — 2,52 млн од. (+35,6%);
- Suzuki — 2,36 млн од. (+4,4%).
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