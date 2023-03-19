Які авто українцям краще не купувати в Європі — Finance.ua

Які авто українцям краще не купувати в Європі Сьогодні 05:50 — Особисті фінанси

Багато українців купують автомобілі в европейських країнах і завозять потім до країни. Автомобільні експерти вирішили скласти список моделей авто на вторинному ринку країн Європи, які крім головного болю нічого нового власнику не принесуть, пише uamotors.com.ua

До списку потрапили автомобілі, які не рекомендують купувати через часті проблеми технічного характеру. Звичайно, всі вони різняться залежно від року випуску, ринку та інших факторів.

Топ-5 автомобілів, які не можуть похвалитися якістю та надійністю:

1. Fiat Punto

Найбільше проблем модель має з електронікою, ходовою та трансмісією.

2. Alfa Romeo Giulia

У автомобіля проблеми з електронікою, двигуном та системою охолодження.

3. Renault Megane

Також проблеми з електронікою, двигуном та ходовою.

4. Volkswagen Golf Mk5

Є проблеми з коробкою передач, електронікою та гальмівною системою.

5. Citroen C4

Модель має проблеми з електронікою, гальмівною системою та зчепленням.

Автомобільні експерти зазначають, що будь-який автомобіль може мати проблеми, тому перед покупкою варто дуже ретельно його перевірити.

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