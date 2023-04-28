Які авто та за скільки продавали в інтернеті у 2023 році (інфографіка) — Finance.ua
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Які авто та за скільки продавали в інтернеті у 2023 році (інфографіка)

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Які авто та за скільки продавали в інтернеті у 2023 році (інфографіка)
Які авто та за скільки продавали в інтернеті у 2023 році (інфографіка)
Протягом першого кварталу 2023 року, з січня по березень, українці розмістили в інтернеті 663,4 тисячі оголошень продажу легкових автомобілів. Синхронно зростає й сукупна вартість розміщених в оголошеннях автомобілів: протягом першого кварталу вона склала $5,28 мільярда, із них $2,07 мільярда — в березні.
Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку з посиланням на дані агрегатора Automoto.ua.
Найбільше оголошень за підсумками січня-березня розмістили у Київській області та місті Києві (сумарно 116,2 тисячі), Дніпропетровській (65,4 тис.) та Львівській (55,9 тис.) областях. Найменше — у Херсонській (2,2 тис.), Луганській (4,6 тис.) та Донецькій (15,3 тис.) областях.
Найдешевшими (за середньою вартістю) легковики були у Донецькій ($2 999), Херсонській ($3 000) та Миколаївській ($3 500) областях, найдорожчі — у Києві та Київщині ($6 000), Львівській ($5 650) та Волинській ($6 200) областях.
Сукупна вартість машин найбільшою була також в столиці та Київській області ($1,33 млрд), Львівській ($501,8 млн) та Дніпропетровській ($481,1 млн) областей, найменша — у Херсонській ($11,1 млн), Луганській ($47,5 млн) та Чернігівській ($85,3 млн).
Середня ціна легковиків, які продавали в інтернеті у 1 кварталі 2023 року, склала $5 150.Найменшою вона була у лютому ($5 000), а у березні зросла до $5 299 (+6%).
Інфографіка: eauto.org.ua
Інфографіка: eauto.org.ua
Найпопулярнішим вживаним легковиком перших трьох місяців 2023 року серед продажів в інтернеті став Volkswagen Passat (25,1 тис. оголошень, середня ціна $6 700). Популярними були також Skoda Octavia (20,1 тис. оголошень, середня вартість $6800) та Volkswagen Golf (19,1 тис. оголошень, середня ціна $4 900).
  1. Volkswagen Passat — 25 110 оголошень, середня вартість $6 700;
  2. Skoda Octavia — 20 112 оголошень, середня вартість $6 800;
  3. Volkswagen Golf — 19 080 оголошень, середня вартість $4 900;
  4. ВАЗ 2109/21099 — 17 446 оголошень, середня вартість $1 500;
  5. Daewoo Lanos — 14 544 оголошень, середня вартість $2 500;
  6. ВАЗ 2106 — 13 277 оголошень, середня вартість $750;
  7. Renault Megane — 12 914 оголошень, середня вартість $6 500;
  8. BMW 5 Series — 10 099 оголошень, середня вартість $6 250;
  9. ВАЗ 2101 — 10 020 оголошень, середня вартість $552;
  10. Opel Astra — 9 875 оголошень, середня вартість $4 950;
  11. Mercedes-Benz E-Class — 9 736 оголошень, середня вартість $5 300;
  12. BMW 3 Series — 9 637 оголошень, середня вартість $5 500;
  13. Ford Focus — 9 590 оголошень, середня вартість $6 100;
  14. ВАЗ 2107 — 9 010 оголошень, середня вартість $1 050;
  15. Audi A6 — 8 296 оголошень, середня вартість $5 999.
Всі водії транспортних засобів завжди повинні мати при собі поліс ОСЦПВ, або, як його часто називають, автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об’єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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