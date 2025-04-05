Які автівки найбільше втрачають в ціні під час перепродажу — Finance.ua

Які автівки найбільше втрачають в ціні під час перепродажу Сьогодні 03:08 — Технології&Авто

Які автівки найбільше втрачають в ціні під час перепродажу, Фото: freepik

Більшість автомобілів з часом знецінюється, з чим доводиться миритися автомобілістам, які продають свої транспортні засоби на вторинному ринку. Власники деяких моделей і зовсім можуть втратити половину від початкової вартості під час перепродажу.

Експерти з iSeeCars проаналізували дані про більш ніж 800 000 оголошень про продаж вживаних автомобілів у віці п’яти років.

Моделі, які дешевшають найбільше під час перепродажу

Експерти зазначили, що власники електрокросовера Jaguar I-PACE в середньому втрачають понад 50 тисяч доларів від початкової вартості, якщо вирішують продати свій автомобіль на вторинному ринку через п’ять років після купівлі.

Друге місце в рейтингу посів розкішний седан BMW 7 Series. Це дуже дорога модель, через що власникам доводиться сильно занижувати ціни на свої автомобілі, щоб продати їх.

Трійку «лідерів» замикає електромобіль Tesla Model S. Ця модель виявилася не такою затребуваною, як більш доступні Model 3 і Model Y.

ТОП-25 автомобілів, які дешевшають найбільше при перепродажі:

Jaguar I-PACE — втрачає 72,2% від початкової вартості за п’ять років. BMW 7 Series — 67,1%. Tesla Model S — 65,2%. Infiniti QX80 — 65,0%. Maserati Ghibli — 64,7%. BMW 5 Series — 64,7%. Nissan Leaf — 64,1%. Maserati Levante — 63,7%. Tesla Model X — 63,4%. Cadillac Escalade ESV — 62,9%. Land Rover Range Rover — 62,9%. Audi A8 L — 62,7%. BMW 5 Series — 61,7%. Audi Q7 — 61,6%. Infiniti QX60 — 61,5%. Cadillac Escalade — 61%. Audi A6 — 60,9%. Land Rover Discovery — 60,9%. Mercedes-Benz S-Class — 60,7%. Audi A7 — 60,5%. Tesla Model Y — 60,4%. Lincoln Navigator L — 60,3%. Porsche Taycan — 60,1%. Nissan Armada — 60,0%. Ford Expedition MAX — 60,0%.

УНІАН За матеріалами:

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