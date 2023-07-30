Які аеропорти світу найменш «стресові» (інфографіка) — Finance.ua

Які аеропорти світу найменш «стресові» (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Фондовий ринок

Які аеропорти світу найменш «стресові» (інфографіка)

Нерідко під час подорожей чи звичайних поїздок в аеропортах стаються стресові ситуації. Це може бути пов’язано не з вашою поганою організацією, а з недосконалою роботою летовищ.

Так, компанія StressFreeCarRental зібрала дані про найпопулярніші аеропорти світу, щоб знайти найспокійніші гавані. У першій трійці опинилися Вільнюс, Біллунн та Люксембург.

Фахівці вирішили сфокусуватися на загальній кількості мандрівників за рік, віддаленості від центру міста, цінах на паркування та рейтингу якості.

Пояснюють це так: що менше пасажирів, то менше стресу відчувають пасажири в аеропорту. Аналогічно, чим ближче до міста, тим дешевше транспорт і менше проблем. Мета була знайти найменш «стресовий» аеропорт.

Телеканал 24 За матеріалами:

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