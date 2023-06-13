Яке житло шукають українці і скільки готові платити (інфографіка) — Finance.ua

Яке житло шукають українці і скільки готові платити (інфографіка) Сьогодні 09:02 — Нерухомість

Український маркетплейс DIM.RIA протягом травня проводив опитування аудиторії, в якому взяли участь понад 1500 українців. В межах дослідження проаналізовано плани щодо купівлі та оренди нерухомості.

Серед українців, які взяли участь в опитуванні, 10% знаходяться за кордоном, 20% - переїхали до більш безпечного регіону України, а 70% наразі перебувають в рідному місті.

Із учасників опитування, які знаходяться за кордоном, 87% планують повертатись в Україну. Також 62% українців, які переїхали до більш безпечного регіону, планують повернутись додому.

Серед усіх опитаних, 61% зазначили, що планують купувати нерухомість у рідному місті, 15% - в іншому регіоні України, а 12% - за кордоном.

Стосовно типу житла для купівлі, 36% розглядають приватний будинок, а 35% - вторинну нерухомість і 22% - житло в новобудові. А от якщо розглядати оренду, то 44% надають перевагу вторинному житлу, 29% - житлу в новобудові, а 11% - приватному будинку.

Щодо бюджету на купівлю житла, 39% зазначили, що готові витратити на від 10 до 25 тисяч доларів США, а 34% - від 30 до 50 тисяч доларів США. Додамо, що за результатами аналогічного дослідження, проведеного у 2022 році, 32% - орієнтувались на бюджет від 10 до 25 тисяч доларів США, а 37% - від 30 до 50 тисяч доларів США.

Що стосується оренди житла, 58% опитаних розраховують на бюджет від 5 до 10 тисяч гривень, а 30% - від 10 до 15 тисяч гривень.

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