Яке житло купують українці в Польщі: середня вартість одного квадратного метра на первинці — Finance.ua
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Яке житло купують українці в Польщі: середня вартість одного квадратного метра на первинці

Нерухомість
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Яке житло купують українці в Польщі: середня вартість одного квадратного метра на первинці
Яке житло купують українці в Польщі: середня вартість одного квадратного метра на первинці
Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ Польщі, за 2024 рік іноземці придбали у Польщі 17 330 квартир загальною площею понад 1 мільйон квадратних метрів, що на 20% більше, ніж у 2023 році. Про це пише Іnpoland.
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Найактивнішими покупцями стали українці, білоруси та німці.
Найбільшу кількість угод уклали саме громадяни України, які придбали 9 162 квартири — це понад половина усіх об’єктів, проданих іноземцям.
У порівнянні з попередніми роками, попит з боку українців продовжує зростати: стабільна присутність у країні, статус тимчасового захисту та плани на довгострокове проживання мотивують багатьох оселитися у власному житлі.
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За українцями йдуть білоруси та німці, втім обсяги їхніх інвестицій значно менші. Громадяни Німеччини здебільшого купують нерухомість у прикордонних регіонах або у великих містах для інвестицій чи як друге житло.

Вартість

Середня вартість одного квадратного метра житла на первинному ринку в Польщі нині становить приблизно 12 000−14 000 злотих (близько 2 700−3 200 євро).
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Міста

Найдорожчими залишаються великі міста — Варшава, Краків, Вроцлав, де ціни можуть сягати 15 000−18 000 злотих за м².
У менших містах або на периферії середня ціна нижча — від 8 000 до 10 000 злотих за м².
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Вартість квартири

Таким чином, типова двокімнатна квартира площею 50−60 м² може коштувати від 500 000 до 900 000 злотих (близько 110 тис. -200 тис. євро), залежно від міста та району.

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Раніше писали, що згідно з даними Національного банку Польщі, у четвертому кварталі 2024 року середня ціна квартири на вторинному ринку у Варшаві впала на понад 6%у порівнянні з третім кварталом. У найбільших польських містах, таких як Гданськ, Гдиня, Краків, Лодзь, Познань, Вроцлав зростання цін було мінімальним і становило 0,2%.
Нагадаємо, що у 4 кварталі 2024 року оренда малих і середніх квартир в Польщі подорожчала в середньому на 3,4 — 3,8%, а великих — на цілих 6,4%.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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