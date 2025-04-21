Яке житло купують українці в Польщі: середня вартість одного квадратного метра на первинці — Finance.ua

Яке житло купують українці в Польщі: середня вартість одного квадратного метра на первинці Сьогодні 12:05 — Нерухомість

Яке житло купують українці в Польщі: середня вартість одного квадратного метра на первинці

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ Польщі, за 2024 рік іноземці придбали у Польщі 17 330 квартир загальною площею понад 1 мільйон квадратних метрів, що на 20% більше, ніж у 2023 році. Про це пише Іnpoland.

Найактивнішими покупцями стали українці, білоруси та німці.

Найбільшу кількість угод уклали саме громадяни України, які придбали 9 162 квартири — це понад половина усіх об’єктів, проданих іноземцям.

У порівнянні з попередніми роками, попит з боку українців продовжує зростати: стабільна присутність у країні, статус тимчасового захисту та плани на довгострокове проживання мотивують багатьох оселитися у власному житлі.

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За українцями йдуть білоруси та німці, втім обсяги їхніх інвестицій значно менші. Громадяни Німеччини здебільшого купують нерухомість у прикордонних регіонах або у великих містах для інвестицій чи як друге житло.

Вартість

Середня вартість одного квадратного метра житла на первинному ринку в Польщі нині становить приблизно 12 000−14 000 злотих (близько 2 700−3 200 євро).

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Міста

Найдорожчими залишаються великі міста — Варшава, Краків, Вроцлав, де ціни можуть сягати 15 000−18 000 злотих за м².

У менших містах або на периферії середня ціна нижча — від 8 000 до 10 000 злотих за м².

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Вартість квартири

Таким чином, типова двокімнатна квартира площею 50−60 м² може коштувати від 500 000 до 900 000 злотих (близько 110 тис. -200 тис. євро), залежно від міста та району.

Раніше писали , що згідно з даними Національного банку Польщі, у четвертому кварталі 2024 року середня ціна квартири на вторинному ринку у Варшаві впала на понад 6%у порівнянні з третім кварталом. У найбільших польських містах, таких як Гданськ, Гдиня, Краків, Лодзь, Познань, Вроцлав зростання цін було мінімальним і становило 0,2%.

Нагадаємо, що у 4 кварталі 2024 року оренда малих і середніх квартир в Польщі подорожчала в середньому на 3,4 — 3,8%, а великих — на цілих 6,4%.

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