Яке покарання чекає, якщо при отриманні повістки не піти у військкомат — Finance.ua
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Яке покарання чекає, якщо при отриманні повістки не піти у військкомат

Особисті фінанси
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Громадянам, які отримали повістку до військкомату, але не з’явилися у вказаний час, загрожує адміністративна та навіть кримінальна відповідальність.
Вид покарання залежить від типу повістки, яку військовозобов’язаний проігнорував.
Адвокати роз’яснили, що максимальний штраф, який загрожує ухилистам — 8500 гривень. Саме таку суму можуть заплатити керівники підприємств за те, що не передали повістку своїм працівникам.
В Україні під час військового стану є 4 види повісток. Перший — це на проходження термінової військової служби, їх зараз не видають. Є повістки щодо уточнення даних. Якщо її вручили і особа не з’явилася, за це передбачено адміністративну відповідальність. Є також повістка на проходження військово-лікарської комісії. За її ігнорування також загрожує адміністративна відповідальність. Суми штрафів відрізняються.
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Кримінальна відповідальність загрожує тим, хто пройшов військово-лікарську комісію, їх визнали придатними та вручили мобілізаційне розпорядження, а вони не з’явилися до військкомату у встановлений термін. За це загрожує до 5 років позбавлення волі.
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Водночас українська судова практика під час воєнного стану продемонструвала випадки, коли людей хотіли притягнути до кримінальної відповідальності навіть за повістку про уточнення даних. Тому в цьому питанні, як і у всіх інших, важливо мати досвідченого адвоката.

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