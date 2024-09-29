Яке місто визнано найбільшим фінансовим центром світу — Finance.ua

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Яке місто визнано найбільшим фінансовим центром світу

Світ
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Яке місто визнано найбільшим фінансовим центром світу
Яке місто визнано найбільшим фінансовим центром світу, Фото: freepik
Нью-Йорк визнано незмінним лідером у рейтингу найбільших фінансових центрів світу.
Про це йдеться в огляді фінансової консалтингової компанії Z/Yen Group Ltd., яка розраховує індикатор Global Financial Centres Index.

Рейтинг найбільших фінансових центрів світу

Нью-Йорк утримує лідерську позицію в рейтингу з осені 2018 року. У порівнянні з попередньою версією, опублікованою в березні цього року, місто втратило один бал, отримавши 763 бали.
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Водночас Лондон, який займає другу позицію, додав три бали й досягнув 750 балів.
Трійку лідерів замикає Гонконг, який обігнав Сінгапур із 749 балами проти 747.
П’яту сходинку зберіг Сан-Франциско, на шосту сходинку з дев’ятої перемістився Чикаго, на сьому з восьмої — Лос-Анджелес.
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Шанхай відкотився на дві позиції й посів восьме місце.
Порівняно з попереднім рейтингом у першій десятці відбулися дві зміни: десятку покинули Сеул і Женева, поступившись місцем Шеньчжену й Франкфурту.
Індекс світових фінансових центрів уперше опубліковано 2007 року, його оновлюють кожні пів року.

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За матеріалами:
Корреспондент.net
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