В єврозоні посилюється фінансова напруга: Європейський центробанк попередив про ризики — Finance.ua
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В єврозоні посилюється фінансова напруга: Європейський центробанк попередив про ризики

Світ
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В єврозоні посилюється фінансова напруга: Європейський центробанк попередив про ризики
В єврозоні посилюється фінансова напруга: Європейський центробанк попередив про ризики
Країни єврозони стикаються зі «значним фіскальним тягарем» через старіння населення, додаткові витрати на оборону та зміну клімату, що робить більш нагальною необхідність скорочення високого рівня боргу.
Про це пише Financial Times з посиланням на попередження Європейського центрального банку.
За оцінками чиновників центрального банку, до 2070 року країнам єврозони доведеться скоротити свої бюджетні дефіцити загалом на 5 відсоткових пунктів валового внутрішнього продукту, що вимагатиме заощаджень або додаткових доходів у розмірі 720 мільярдів євро за нинішнього рівня виробництва.
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Оцінка ЄЦБ бюджетних викликів, що стоять перед 20 членами єдиного валютного блоку, з’явилася після того, як Єврокомісія винесла догану Франції та шести іншим країнам за порушення фіскальних правил ЄС, що посилило занепокоєння інвесторів щодо стійкості державних фінансів.
Варто зазначити, що єврозона — це валютний союз 20 держав-членів Європейського Союзу, які прийняли євро як свою національну валюту та єдиний законний платіжний засіб.
За матеріалами:
УНІАН
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