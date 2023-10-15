Яке місто отримало титул «Зелена столиця Європи» у 2025 році — Finance.ua
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Яке місто отримало титул «Зелена столиця Європи» у 2025 році

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Яке місто отримало титул «Зелена столиця Європи» у 2025 році
Яке місто отримало титул «Зелена столиця Європи» у 2025 році
Європейська комісія офіційно визнала Вільнюс зеленою столицею Європи в 2025 році. Цей почесний титул, присвоєний литовській столиці, визнає її відданість екологічній стійкості та проголошує нову еру екологічної свідомості для міста, пише Made in Vilnius.
Трохи про конкурс. Конкурс проводять із 2008 року. Ця ідея, яка має на меті заохотити міста бути якомога дружнішими до природи та створити більш здорове середовище для самих громадян, виникла в меморандумі про взаєморозуміння, підписаному п’ятнадцятьма європейськими містами.
Подаватися на конкурс можуть будь-які міста. Зазвичай із претендентів обирають десять найкращих.
Оцінюють їх за семи критеріями:
  1. якість повітря,
  2. якість води,
  3. рівень шуму,
  4. управління відходами,
  5. розвиток циркулярної економіки,
  6. сприяння біорізноманіттю,
  7. адаптація до зміни клімату.
Потім Єврокомісія обирає трьох фіналістів.
Цього року до трійки увійшли литовський Вільнюс, португальський Гімарайнш та австрійський Грац. Найвидатнішому місту дістається титул «зеленої столиці» і 600 000 євро на проведення івентів та реалізацію проєктів.
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«Ця престижна нагорода — важлива оцінка для нашого міста та підтвердження того, що ми йдемо у правильному напрямку. Ми прагнемо до 2030-го зробити Вільнюс повністю кліматично нейтральним містом», — каже мер литовської столиці Валдас Бенкунскас.
Він додав, що з кожним роком місто приділяє дедалі більше уваги підтримці біорізноманіття, пом’якшенню впливу клімату, більш стійкій мобільності та ефективному управлінню міським життям. На думку мера столиці, енергонезалежності міста необхідно приділити першочергового значення.
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За матеріалами:
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