Яка відповідальність у випадку прострочення за кредитами під час війни — Finance.ua

Яка відповідальність у випадку прострочення за кредитами під час війни Сьогодні 08:04 — Кредит&Депозит

Яка відповідальність у випадку прострочення за кредитами під час війни

Офіс уповноваженого з прав людини Верховної Ради підготував роз’яснення про особливості виконання зобов’язань за кредитом в умовах воєнного стану.

Як зазначається, на час дії на території України воєнного стану законодавством України не передбачено скасування нарахування відсотків за користування кредитними коштами, а отже таке нарахування є правомірним і позичальник має сплачувати тіло кредиту та нараховані відсотки.

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Законом № 2120 внесено зміни до ЦК України, а також до Закону № 1734, які передбачають, що починаючи з 24 лютого 2022 року та у період дії в Україні воєнного стану та у тридцятиденний строк після його припинення або скасування у разі прострочення позичальником виконання грошового зобов’язання за відповідним договором, до позичальника не можуть бути застосовані штрафні санкції за таке прострочення.

Громадяни не несуть відповідальність перед фінансовою (кредитною) установою, якщо прострочать зобов’язання за кредитом:

у випадку прострочення зобов’язань за кредитом не буде нараховано штрафні санкції, зокрема штраф, пеня та інші платежі, які вказані в кредитному договорі;

кредитор не має права підіймати процентну ставку за користування кредитом у випадку невиконання зобов’язань. За винятком, коли договір передбачає встановлення змінюваної процентної ставки;

всі штрафи, пені та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит, нараховані з 24.02.2022 року за прострочення виконання зобов’язань за кредитним договором, підлягають списанню.

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